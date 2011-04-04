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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 474475476477
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 08:59

Вчора
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Yakiv Smolii
@YSmolii
Мав першу зустріч із Президентом @ZelenskyyUa. Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з #МВФ та важливість незалежності #НБУ. А також - подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності. Змістовно. 20:46 - 24 мая 2019 г.

І вчора
Національний банк України 24 травня подав апеляційні скарги на два рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І.В. про скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "Приватбанк" з ринку за участю держави та у справі № 826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії Тріантал Інвестментс ЛТД про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних осіб з ПриватБанком. Тому станом на сьогодні вказані судові рішення не набрали законної сили та не мають жодних правових наслідків...
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 09:35

  ТИХИЙ написав:
  Stringer написав:https://project.liga.net/projects/lutsenko_2019/
Много интересного инсайда о Приватбанке и Коломойском

Не удается получить доступ к сайту
Веб-страница по адресу https://project.liga.net/projects/lutsenko_2019/, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
ERR_SPDY_INADEQUATE_TRANSPORT_SECURITY

Ні вчора, ні сьогодні...

Вже форичить.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 09:38

Хто знає мову жестів - прокоментуйте будь ласка позицію рук обох чоловіків
Як на мене вона набагато більше значить, ніж мертві слова тексту..
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greenozon
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