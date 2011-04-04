Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Вчора Yakiv Smolii @YSmolii Мав першу зустріч із Президентом @ZelenskyyUa. Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з #МВФ та важливість незалежності #НБУ. А також - подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності. Змістовно. 20:46 - 24 мая 2019 г.
І вчора Національний банк України 24 травня подав апеляційні скарги на два рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І.В. про скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "Приватбанк" з ринку за участю держави та у справі № 826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії Тріантал Інвестментс ЛТД про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних осіб з ПриватБанком. Тому станом на сьогодні вказані судові рішення не набрали законної сили та не мають жодних правових наслідків... https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
greenozon написав:Хто знає мову жестів - прокоментуйте будь ласка позицію рук обох чоловіків Як на мене вона набагато більше значить, ніж мертві слова тексту..
Співрозмовники закриті один до одного.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
greenozon написав:Хто знає мову жестів - прокоментуйте будь ласка позицію рук обох чоловіків Як на мене вона набагато більше значить, ніж мертві слова тексту..
Співрозмовники закриті один до одного.[/quote Готуються до пенальті? Зріст осіб не співрозмірний, тому обрано таку позу, ну а руки нема де дівати. Тут простору для фантазії про трактування позицій немає. Поза незручна, зумовлена положенням тілес на столику.
greenozon написав:Хто знає мову жестів - прокоментуйте будь ласка позицію рук обох чоловіків Як на мене вона набагато більше значить, ніж мертві слова тексту..
Співрозмовники закриті один до одного.
Сложно сказать, если присели на столик, то значит в беседе были личные, неофициальные, добрые моменты. Наверное, невозможно представить такую фотку в такой позе с с Набиулиной-Путиным или Смолием-Порошенко по определению.