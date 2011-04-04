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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 475476477478
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:08

  lubopytnaya написав:
  freeze написав:если присели на столик, то значит в беседе были личные, неофициальные, добрые моменты.

А в чьих они аппартаментах на столике сидят? В НБУ или в АП?


В АП.
На заднем фоне - Штандарт Президента Украины.
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:27

  lubopytnaya написав:
  freeze написав:если присели на столик, то значит в беседе были личные, неофициальные, добрые моменты.

А в чьих они аппартаментах на столике сидят? В НБУ или в АП?

с каких пор начальники ходят знакомиться к подчиненным? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:44

Re: Байки про банки і не тільки....

Stringer написав:
  lubopytnaya написав:
  freeze написав:если присели на столик, то значит в беседе были личные, неофициальные, добрые моменты.

А в чьих они аппартаментах на столике сидят? В НБУ или в АП?

с каких пор начальники ходят знакомиться к подчиненным? :mrgreen:
Ну объективно глава НБУ не подчиненный президента
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:50

  Козак-характерник написав:Співрозмовники закриті один до одного.

Не то слово. Закрытые ладони "говорят" обо всём.
Я не психолог, но т.к. по роду деятельности приходится часто вести переговоры, то язык жестов более-менее знаком.
Если коротко и без глубоких нюансов, то у Смолия жест "за руку сам с собой" - т.е. недоверие к собеседнику, неуверенность в ситуации, некое сметение.
У Зе скрещенные пальцы, да еще и опущенные вниз - это самый жесткий вариант недоверия: абсолютное несогласие, протест.
Оба при этом улыбаются, что еще более усиливает все их негативные чувства, которые они испытывают в данной ситуации.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:57

  Stringer написав:с каких пор начальники ходят знакомиться к подчиненным? :mrgreen:

Т.е. вся эта коричневая жуть с позолотой, оставшая со сталинских времен и покрывшаяся мхом, кабинет Зеленского? Зображення
Жадность и Отвага!
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