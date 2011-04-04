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Козак-характерник написав:Співрозмовники закриті один до одного.
Не то слово. Закрытые ладони "говорят" обо всём. Я не психолог, но т.к. по роду деятельности приходится часто вести переговоры, то язык жестов более-менее знаком. Если коротко и без глубоких нюансов, то у Смолия жест "за руку сам с собой" - т.е. недоверие к собеседнику, неуверенность в ситуации, некое сметение. У Зе скрещенные пальцы, да еще и опущенные вниз - это самый жесткий вариант недоверия: абсолютное несогласие, протест. Оба при этом улыбаются, что еще более усиливает все их негативные чувства, которые они испытывают в данной ситуации.