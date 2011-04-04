Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Козак-характерник написав:Співрозмовники закриті один до одного.
Не то слово. Закрытые ладони "говорят" обо всём. Я не психолог, но т.к. по роду деятельности приходится часто вести переговоры, то язык жестов более-менее знаком. Если коротко и без глубоких нюансов, то у Смолия жест "за руку сам с собой" - т.е. недоверие к собеседнику, неуверенность в ситуации, некое сметение. У Зе скрещенные пальцы, да еще и опущенные вниз - это самый жесткий вариант недоверия: абсолютное несогласие, протест. Оба при этом улыбаются, что еще более усиливает все их негативные чувства, которые они испытывают в данной ситуации.
greenozon написав:Хто знає мову жестів - прокоментуйте будь ласка позицію рук обох чоловіків Як на мене вона набагато більше значить, ніж мертві слова тексту..
Співрозмовники закриті один до одного.
а що мали обнятися та цьомкатися в засос?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Пішла шуміха, відтік депо, негаразди/збої П24 - включаєм пилесос зразу ... Поки не актуально совсім, є стовбики під 18%...
В Приватбанке за 1 квартал депозитный портфель сократился на 3,7 млрд грн ( -1,7%) Депо физиков выросло на 0,444 млрд ( +0,3% ) Депо юриков упало на 4,3 млрд.грн ( -9,7% )
Там таблицы по всем банкам притоки/оттоки
Зі статистики НБУ випливає, що за підсумками І кварталу 2019 року найсуттєвіше загальний депозитний портфель (з урахуванням коштів населення, бізнесу, бюджетних організацій) зріс в Укргазбанку - на 12 млрд грн (+18,4%).
У ТОП-5 банків за збільшенням коштів клієнтів увійшли також Ощадбанк (+4,8 млрд грн, або +3,2%), Укрексімбанк (+2,9 млрд грн, або +3,6%), Універсал Банк (+1,97 млрд грн, +28,4%), Креді Агріколь (+1,95 млрд грн, або +7,4%).
Водночас за перші три місяці 2019 року найзначніше депозитний портфель скоротився в Приватбанку (-3,7 млрд грн, або -1,7%), ПУМБ (-2,8 млрд грн, або -6,9%), Укрсиббанку (-2,6 млрд грн, або -6,5%), Райффайзен Банку Аваль (-2,59 млрд грн, або -4,5%), Сітібанку (-2,53 млрд грн, або -11,4%).
пiдпис Зе щодо Закону про нацiналiзацiю Привата гасить вiдтiк на раз-два
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 3 мин. · Розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (далі – ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА») строком на два роки з 22 травня 2019 року до 21 травня 2021 року включно.
Призначено уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням повноважень ліквідатора банку ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52-1, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов’язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень щодо звернення до пов’язаної з банком особи з вимогою про відшкодування шкоди та звернення з такою вимогою до суду, а також з вимогою до небанківської фінансової установи, якою від фізичних осіб залучені як позики або вклади кошти, що згідно з цим Законом прирівнюються до вкладів, та повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Кашуту Дмитра Євгеновича строком на два роки з 22 травня 2019 до 21 травня 2021 включно.
_________________________________ Реквізити ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»:
код банку (МФО) 380054;
ідентифікаційний код юридичної особи відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 33299878;
місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Є.Коновальця (вул. Щорса), будинок 7/9. _________________________________
Вимоги кредиторів прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування у газеті «Голос України» оголошення про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку за адресою: 03150, м. Київ, вул. Є.Коновальця (вул. Щорса), будинок 7/9.
Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних у результаті ліквідації та реалізації майна (активів) банку, у черговості, що передбачена частиною першою статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Довідкова інформація за номерами:
«Гаряча лінія» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0-800-308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку);
ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»: 044-593- 60-73.
Процедуру ліквідації розпочато на підставі рішення Правління Національного банку України від 21 травня 2019 року № 352-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22 травня 2019 року № 1268, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» та делегування повноважень ліквідатора банку».
не поняв, це що знову подавати на 4ту чергу, чи як?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.