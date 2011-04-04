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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 475476477478
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:08

  lubopytnaya написав:
  freeze написав:если присели на столик, то значит в беседе были личные, неофициальные, добрые моменты.

А в чьих они аппартаментах на столике сидят? В НБУ или в АП?


В АП.
На заднем фоне - Штандарт Президента Украины.
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:27

  lubopytnaya написав:
  freeze написав:если присели на столик, то значит в беседе были личные, неофициальные, добрые моменты.

А в чьих они аппартаментах на столике сидят? В НБУ или в АП?

с каких пор начальники ходят знакомиться к подчиненным? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:44

Re: Байки про банки і не тільки....

Stringer написав:
  lubopytnaya написав:
  freeze написав:если присели на столик, то значит в беседе были личные, неофициальные, добрые моменты.

А в чьих они аппартаментах на столике сидят? В НБУ или в АП?

с каких пор начальники ходят знакомиться к подчиненным? :mrgreen:
Ну объективно глава НБУ не подчиненный президента
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:50

  Козак-характерник написав:Співрозмовники закриті один до одного.

Не то слово. Закрытые ладони "говорят" обо всём.
Я не психолог, но т.к. по роду деятельности приходится часто вести переговоры, то язык жестов более-менее знаком.
Если коротко и без глубоких нюансов, то у Смолия жест "за руку сам с собой" - т.е. недоверие к собеседнику, неуверенность в ситуации, некое сметение.
У Зе скрещенные пальцы, да еще и опущенные вниз - это самый жесткий вариант недоверия: абсолютное несогласие, протест.
Оба при этом улыбаются, что еще более усиливает все их негативные чувства, которые они испытывают в данной ситуации.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:57

  Stringer написав:с каких пор начальники ходят знакомиться к подчиненным? :mrgreen:

Т.е. вся эта коричневая жуть с позолотой, оставшая со сталинских времен и покрывшаяся мхом, кабинет Зеленского? Зображення
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 16:55

  greenozon написав:Хто знає мову жестів - прокоментуйте будь ласка позицію рук обох чоловіків
Як на мене вона набагато більше значить, ніж мертві слова тексту..


Ви як розтлумачите?
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 18:13

  Козак-характерник написав:
  greenozon написав:Хто знає мову жестів - прокоментуйте будь ласка позицію рук обох чоловіків
Як на мене вона набагато більше значить, ніж мертві слова тексту..

Співрозмовники закриті один до одного.

а що мали обнятися та цьомкатися в засос?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 18:22

  zzzzzz написав:
  jay2004 написав:J

Пішла шуміха, відтік депо, негаразди/збої П24 - включаєм пилесос зразу :D ... Поки не актуально совсім, є стовбики під 18%...


В Приватбанке за 1 квартал депозитный портфель сократился на 3,7 млрд грн ( -1,7%)
Депо физиков выросло на 0,444 млрд ( +0,3% )
Депо юриков упало на 4,3 млрд.грн ( -9,7% )

Там таблицы по всем банкам притоки/оттоки
Зі статистики НБУ випливає, що за підсумками І кварталу 2019 року найсуттєвіше загальний депозитний портфель (з урахуванням коштів населення, бізнесу, бюджетних організацій) зріс в Укргазбанку - на 12 млрд грн (+18,4%).

У ТОП-5 банків за збільшенням коштів клієнтів увійшли також Ощадбанк (+4,8 млрд грн, або +3,2%), Укрексімбанк (+2,9 млрд грн, або +3,6%), Універсал Банк (+1,97 млрд грн, +28,4%), Креді Агріколь (+1,95 млрд грн, або +7,4%).

Водночас за перші три місяці 2019 року найзначніше депозитний портфель скоротився в Приватбанку (-3,7 млрд грн, або -1,7%), ПУМБ (-2,8 млрд грн, або -6,9%), Укрсиббанку (-2,6 млрд грн, або -6,5%), Райффайзен Банку Аваль (-2,59 млрд грн, або -4,5%), Сітібанку (-2,53 млрд грн, або -11,4%).



пiдпис Зе щодо Закону про нацiналiзацiю Привата гасить вiдтiк на раз-два
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 18:23

  zzzzzz написав:Да неужели.....

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
3 мин. ·
Розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (далі – ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА») строком на два роки з 22 травня 2019 року до 21 травня 2021 року включно.

Призначено уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням повноважень ліквідатора банку ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52-1, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов’язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень щодо звернення до пов’язаної з банком особи з вимогою про відшкодування шкоди та звернення з такою вимогою до суду, а також з вимогою до небанківської фінансової установи, якою від фізичних осіб залучені як позики або вклади кошти, що згідно з цим Законом прирівнюються до вкладів, та повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Кашуту Дмитра Євгеновича строком на два роки з 22 травня 2019 до 21 травня 2021 включно.

_________________________________
Реквізити ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»:

код банку (МФО) 380054;

ідентифікаційний код юридичної особи відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 33299878;

місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Є.Коновальця (вул. Щорса), будинок 7/9.
_________________________________

Вимоги кредиторів прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування у газеті «Голос України» оголошення про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку за адресою: 03150, м. Київ, вул. Є.Коновальця (вул. Щорса), будинок 7/9.

Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних у результаті ліквідації та реалізації майна (активів) банку, у черговості, що передбачена частиною першою статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Довідкова інформація за номерами:

«Гаряча лінія» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0-800-308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку);

ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»: 044-593- 60-73.

Процедуру ліквідації розпочато на підставі рішення Правління Національного банку України від 21 травня 2019 року № 352-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22 травня 2019 року № 1268, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» та делегування повноважень ліквідатора банку».


http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... tora-banku

не поняв, це що знову подавати на 4ту чергу, чи як?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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