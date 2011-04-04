Moneyveo
кто сталкивался?
действит. можно первый кредит на месяц взять у них под 0,01%
или там еще спрятаны комиссии и т.д. др.платежи.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 тра, 2019 19:45
Moneyveo
кто сталкивался?
действит. можно первый кредит на месяц взять у них под 0,01%
или там еще спрятаны комиссии и т.д. др.платежи.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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