Ага, он просто решает кому быть или не быть главой нбу
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 26 тра, 2019 13:53
Ага, он просто решает кому быть или не быть главой нбу
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Додано: Нед 26 тра, 2019 13:54
Re: Байки про банки і не тільки....
Ага, он просто решает кому быть или не быть главой нбу [/quote]Не единолично
Додано: Нед 26 тра, 2019 13:57
Значит "субъективно" они равноправны
и смолий может вызывать зелю к себе в кабинет
я тоже люблю логическую эквилибристику
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