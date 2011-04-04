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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 26 тра, 2019 13:53
Faceless написав: Stringer написав: lubopytnaya написав:
А в чьих они аппартаментах на столике сидят? В НБУ или в АП?
с каких пор начальники ходят знакомиться к подчиненным?
Ну объективно глава НБУ не подчиненный президента
Ага, он просто решает кому быть или не быть главой нбу
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Додано: Нед 26 тра, 2019 13:54
Stringer написав: Faceless написав:
Stringer написав:[quote="4673959:lubopytnaya"]
А в чьих они аппартаментах на столике сидят? В НБУ или в АП?
с каких пор начальники ходят знакомиться к подчиненным?
Ну объективно глава НБУ не подчиненный президента
Ага, он просто решает кому быть или не быть главой нбу
[/quote]Не единолично
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Faceless
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Додано: Нед 26 тра, 2019 13:57
Faceless написав: Stringer написав: Faceless написав:
Ну объективно глава НБУ не подчиненный президента
Ага, он просто решает кому быть или не быть главой нбу
Не единолично
Значит "субъективно" они равноправны
и смолий может вызывать зелю к себе в кабинет
я тоже люблю логическую эквилибристику
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Додано: Нед 26 тра, 2019 15:32
Stringer написав: Faceless написав: Faceless написав:
Ну объективно глава НБУ не подчиненный президента
Stringer написав:
Ага, он просто решает кому быть или не быть главой нбу
Не единолично
Значит "субъективно" они равноправны
и смолий может вызывать зелю к себе в кабинет
я тоже люблю логическую эквилибристику
Насколько помню, назначают то - да (один вносит, а другие утверждают), а вот снять текущего без его желания - процедура не прописана...
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ol_zy
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Додано: Нед 26 тра, 2019 15:47
ol_zy написав:
Насколько помню, назначают то - да (один вносит, а другие утверждают), а вот снять текущего без его желания - процедура не прописана...
При увольнении главы НБУ точно такой же механизм.
Президент подает представление в Раду на увольнение, Рада может утвердить, а может проголосовать против увольнения, тогда глава НБУ продолжает работать.
Насколько я знаю, к Смолию у Зеленского нет никаких претензий.
Честно говоря и у меня к Смолию нет никаких претензий, в отличие от папередников, достаточно профессиональный мужик.
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freeze
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