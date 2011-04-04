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ol_zy написав:Насколько помню, назначают то - да (один вносит, а другие утверждают), а вот снять текущего без его желания - процедура не прописана...
При увольнении главы НБУ точно такой же механизм. Президент подает представление в Раду на увольнение, Рада может утвердить, а может проголосовать против увольнения, тогда глава НБУ продолжает работать.
Насколько я знаю, к Смолию у Зеленского нет никаких претензий.
Честно говоря и у меня к Смолию нет никаких претензий, в отличие от папередников, достаточно профессиональный мужик.
ol_zy написав:Насколько помню, назначают то - да (один вносит, а другие утверждают), а вот снять текущего без его желания - процедура не прописана...
При увольнении главы НБУ точно такой же механизм. Президент подает представление в Раду на увольнение, Рада может утвердить, а может проголосовать против увольнения, тогда глава НБУ продолжает работать.
Насколько я знаю, к Смолию у Зеленского нет никаких претензий.
Честно говоря и у меня к Смолию нет никаких претензий, в отличие от папередников, достаточно профессиональный мужик.
не все так просто. Статья 18:
Голова Національного банку звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України у таких випадках:
1) закінчення строку повноважень;
2) у зв'язку із заявою про відставку із зазначенням аргументів такого рішення, поданою у письмовому вигляді та прийнятою Президентом України;
{Пункт 2 частини восьмої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015}
3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
4) на підставі рішення суду про визнання особи недієздатною;
5) припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне місце проживання;
6) втрати бездоганної ділової репутації;
7) встановлення факту надання недостовірної інформації при призначенні на посаду Голови Національного банку;
8 ) смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою;
9) невиконання посадових обов'язків, у тому числі за станом здоров'я, протягом більш як чотири місяці поспіль;
{Пункт 9 частини восьмої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015}
10) виникнення обставин, що виключають можливість особи бути Головою Національного банку (відповідно до частин третьої і четвертої цієї статті).
ol_zy написав:Насколько помню, назначают то - да (один вносит, а другие утверждают), а вот снять текущего без его желания - процедура не прописана...
При увольнении главы НБУ точно такой же механизм. Президент подает представление в Раду на увольнение, Рада может утвердить, а может проголосовать против увольнения, тогда глава НБУ продолжает работать.
Насколько я знаю, к Смолию у Зеленского нет никаких претензий.
Честно говоря и у меня к Смолию нет никаких претензий, в отличие от папередников, достаточно профессиональный мужик.