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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 476477478479
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 13:53

  Faceless написав:
Stringer написав:
  lubopytnaya написав:А в чьих они аппартаментах на столике сидят? В НБУ или в АП?

с каких пор начальники ходят знакомиться к подчиненным? :mrgreen:
Ну объективно глава НБУ не подчиненный президента

Ага, он просто решает кому быть или не быть главой нбу :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 13:54

Re: Байки про банки і не тільки....

Stringer написав:
  Faceless написав:
Stringer написав:[quote="4673959:lubopytnaya"]
А в чьих они аппартаментах на столике сидят? В НБУ или в АП?

с каких пор начальники ходят знакомиться к подчиненным? :mrgreen:
Ну объективно глава НБУ не подчиненный президента

Ага, он просто решает кому быть или не быть главой нбу :mrgreen:[/quote]Не единолично
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 13:57

  Faceless написав:
Stringer написав:
  Faceless написав:Ну объективно глава НБУ не подчиненный президента

Ага, он просто решает кому быть или не быть главой нбу :mrgreen:
Не единолично

Значит "субъективно" они равноправны :mrgreen:
и смолий может вызывать зелю к себе в кабинет ;-)
я тоже люблю логическую эквилибристику :-)
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:32

  Stringer написав:
  Faceless написав:
  Faceless написав:Ну объективно глава НБУ не подчиненный президента
Stringer написав:Ага, он просто решает кому быть или не быть главой нбу :mrgreen:
Не единолично

Значит "субъективно" они равноправны :mrgreen:
и смолий может вызывать зелю к себе в кабинет ;-)
я тоже люблю логическую эквилибристику :-)

Насколько помню, назначают то - да (один вносит, а другие утверждают), а вот снять текущего без его желания - процедура не прописана...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:47

  ol_zy написав:Насколько помню, назначают то - да (один вносит, а другие утверждают), а вот снять текущего без его желания - процедура не прописана...


При увольнении главы НБУ точно такой же механизм.
Президент подает представление в Раду на увольнение, Рада может утвердить, а может проголосовать против увольнения, тогда глава НБУ продолжает работать.

Насколько я знаю, к Смолию у Зеленского нет никаких претензий.

Честно говоря и у меня к Смолию нет никаких претензий, в отличие от папередников, достаточно профессиональный мужик.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:28

  freeze написав:
  ol_zy написав:Насколько помню, назначают то - да (один вносит, а другие утверждают), а вот снять текущего без его желания - процедура не прописана...


При увольнении главы НБУ точно такой же механизм.
Президент подает представление в Раду на увольнение, Рада может утвердить, а может проголосовать против увольнения, тогда глава НБУ продолжает работать.

Насколько я знаю, к Смолию у Зеленского нет никаких претензий.

Честно говоря и у меня к Смолию нет никаких претензий, в отличие от папередников, достаточно профессиональный мужик.

не все так просто. Статья 18:
Голова Національного банку звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України у таких випадках:

1) закінчення строку повноважень;

2) у зв'язку із заявою про відставку із зазначенням аргументів такого рішення, поданою у письмовому вигляді та прийнятою Президентом України;

{Пункт 2 частини восьмої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015}

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

4) на підставі рішення суду про визнання особи недієздатною;

5) припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне місце проживання;

6) втрати бездоганної ділової репутації;

7) встановлення факту надання недостовірної інформації при призначенні на посаду Голови Національного банку;

8 ) смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою;

9) невиконання посадових обов'язків, у тому числі за станом здоров'я, протягом більш як чотири місяці поспіль;

{Пункт 9 частини восьмої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015}

10) виникнення обставин, що виключають можливість особи бути Головою Національного банку (відповідно до частин третьої і четвертої цієї статті).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:53

  freeze написав:
  ol_zy написав:Насколько помню, назначают то - да (один вносит, а другие утверждают), а вот снять текущего без его желания - процедура не прописана...


При увольнении главы НБУ точно такой же механизм.
Президент подает представление в Раду на увольнение, Рада может утвердить, а может проголосовать против увольнения, тогда глава НБУ продолжает работать.

Насколько я знаю, к Смолию у Зеленского нет никаких претензий.

Честно говоря и у меня к Смолию нет никаких претензий, в отличие от папередников, достаточно профессиональный мужик.

Ні в Зє, а в Бєні нема претензій :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:20

Re: Байки про банки і не тільки....

Приветствую всех.
Господа, не сочтите меня за паникера)
В случае дефолта Украины перед МВФ, такие банки как Укрсиб и Креди Агриколь будут без проблем отдавать валюту? Какие мысли вообще, при дефолте? На какие банки дефолт менее всего повлияет?
Sashulik
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:22

  Sashulik написав:Какие мысли вообще, при дефолте?

Це вікно можливостей.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:33

  Козак-характерник написав:
  Sashulik написав:Какие мысли вообще, при дефолте?

Це вікно можливостей.


Не для пересічного....
Мене цікавить все ж як будуть поводити себе банки, те що багато ляже це зрозуміло, але цікавить як себе поведуть банки з іноземним капіталом наприклад
Sashulik
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