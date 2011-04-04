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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 477478479480
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:40

  Sashulik написав:як себе поведуть банки з іноземним капіталом наприклад

Цього ніхто не знає. Можна лише версії будувати. Тут все може залежати не лише від позиції певного банка, а законодавчої політики НБУ. Можуть ввести обмеження на видачу готівки, або взагалі заморозити видачу валюти і видавати лише папір. Польот фантазії безмежний...Ви пропонуєте нам пофантазувати? :P Особисто я все вивів давно з банків.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:40

  Sashulik написав:Мене цікавить все ж як будуть поводити себе банки, те що багато ляже це зрозуміло, але цікавить як себе поведуть банки з іноземним капіталом наприклад


Будут соблюдать постановы НБУ, который ограничит/заморозит выплаты. И это не худший вариант. )
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:41

  Козак-характерник написав:
  Sashulik написав:як себе поведуть банки з іноземним капіталом наприклад

Цього ніхто не знає. Можна лише версії будувати. Тут все може залежати не лише від позиції певного банка, а законодавчої політики НБУ. Можуть ввести обмеження на видачу готівки, або взагалі заморозити видачу валюти і видавати лише папір. Польот фантазії безмежний...Ви пропонуєте нам пофантазувати? :P Особисто я все вивів давно з банків.


Чому вивели? Валюту чи гривню теж?
Sashulik
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:44

  Sashulik написав:Чому вивели? Валюту чи гривню теж?

І валюту, і гривню. Писав тут вже. Просто не вигідно. Плюс ризики політичні. Тільки кредитки юзаю. Гривні в мене лише на поточні трати. І то за кредитні.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:55

  Козак-характерник написав:
  Sashulik написав:як себе поведуть банки з іноземним капіталом наприклад

Цього ніхто не знає. Можна лише версії будувати. Тут все може залежати не лише від позиції певного банка, а законодавчої політики НБУ. Можуть ввести обмеження на видачу готівки, або взагалі заморозити видачу валюти і видавати лише папір. Польот фантазії безмежний...Ви пропонуєте нам пофантазувати? :P Особисто я все вивів давно з банків.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D0%B8
А мы тож планируем перед дефолтом провести референдум: платить МВФ или не платить? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:29

Re: Байки про банки і не тільки....

https://mind.ua/ru/publications/20194442-rejting-ukrainskih-bankov-2019 рейтинг новый.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:32

  Kripo написав:https://mind.ua/ru/publications/20194442-rejting-ukrainskih-bankov-2019 рейтинг новый.

Как всегда бред.
Абанк и ПУМБ выше УкрГаза, Ощада и Эксима? LOL
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:33

  Sashulik написав:Приветствую всех.
Господа, не сочтите меня за паникера)
В случае дефолта Украины перед МВФ, такие банки как Укрсиб и Креди Агриколь будут без проблем отдавать валюту? Какие мысли вообще, при дефолте? На какие банки дефолт менее всего повлияет?

Дефолт государства не освобождает банки от обязательств перед вкладчиками.
Менее всего повлияет на те банки, которые меньше имеют в активах государственных ЦБ.
Faceless
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