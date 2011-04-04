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Sashulik написав:як себе поведуть банки з іноземним капіталом наприклад
Цього ніхто не знає. Можна лише версії будувати. Тут все може залежати не лише від позиції певного банка, а законодавчої політики НБУ. Можуть ввести обмеження на видачу готівки, або взагалі заморозити видачу валюти і видавати лише папір. Польот фантазії безмежний...Ви пропонуєте нам пофантазувати? Особисто я все вивів давно з банків.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Sashulik написав:як себе поведуть банки з іноземним капіталом наприклад
Цього ніхто не знає. Можна лише версії будувати. Тут все може залежати не лише від позиції певного банка, а законодавчої політики НБУ. Можуть ввести обмеження на видачу готівки, або взагалі заморозити видачу валюти і видавати лише папір. Польот фантазії безмежний...Ви пропонуєте нам пофантазувати? Особисто я все вивів давно з банків.
Sashulik написав:Чому вивели? Валюту чи гривню теж?
І валюту, і гривню. Писав тут вже. Просто не вигідно. Плюс ризики політичні. Тільки кредитки юзаю. Гривні в мене лише на поточні трати. І то за кредитні.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Sashulik написав:як себе поведуть банки з іноземним капіталом наприклад
Цього ніхто не знає. Можна лише версії будувати. Тут все може залежати не лише від позиції певного банка, а законодавчої політики НБУ. Можуть ввести обмеження на видачу готівки, або взагалі заморозити видачу валюти і видавати лише папір. Польот фантазії безмежний...Ви пропонуєте нам пофантазувати? Особисто я все вивів давно з банків.
Sashulik написав:Приветствую всех. Господа, не сочтите меня за паникера) В случае дефолта Украины перед МВФ, такие банки как Укрсиб и Креди Агриколь будут без проблем отдавать валюту? Какие мысли вообще, при дефолте? На какие банки дефолт менее всего повлияет?
Дефолт государства не освобождает банки от обязательств перед вкладчиками. Менее всего повлияет на те банки, которые меньше имеют в активах государственных ЦБ.