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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 478479480481
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:01

  clientage написав:
  Козак-характерник написав:
  Sashulik написав:як себе поведуть банки з іноземним капіталом наприклад

Цього ніхто не знає. Можна лише версії будувати. Тут все може залежати не лише від позиції певного банка, а законодавчої політики НБУ. Можуть ввести обмеження на видачу готівки, або взагалі заморозити видачу валюти і видавати лише папір. Польот фантазії безмежний...Ви пропонуєте нам пофантазувати? :P Особисто я все вивів давно з банків.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D0%B8
А мы тож планируем перед дефолтом провести референдум: платить МВФ или не платить? :mrgreen:

так нада сначала провести референдум делать дефолт страны или нет :mrgreen:
а вообще нада завести практику по любому вопросу проводить референдумы :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:38

  ТИХИЙ написав:Вчора
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Yakiv Smolii
@YSmolii
Мав першу зустріч із Президентом @ZelenskyyUa. Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з #МВФ та важливість незалежності #НБУ. А також - подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності. Змістовно. 20:46 - 24 мая 2019 г.

І вчора
Національний банк України 24 травня подав апеляційні скарги на два рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І.В. про скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "Приватбанк" з ринку за участю держави та у справі № 826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії Тріантал Інвестментс ЛТД про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних осіб з ПриватБанком. Тому станом на сьогодні вказані судові рішення не набрали законної сили та не мають жодних правових наслідків...
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838



тут ще одне цікаве фото із топами
вніманіє на руки! :)

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... av-353181/
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:40

  ТИХИЙ написав:Вчора
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Yakiv Smolii
@YSmolii
Мав першу зустріч із Президентом @ZelenskyyUa. Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з #МВФ та важливість незалежності #НБУ. А також - подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності. Змістовно. 20:46 - 24 мая 2019 г.

І вчора
Національний банк України 24 травня подав апеляційні скарги на два рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І.В. про скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "Приватбанк" з ринку за участю держави та у справі № 826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії Тріантал Інвестментс ЛТД про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних осіб з ПриватБанком. Тому станом на сьогодні вказані судові рішення не набрали законної сили та не мають жодних правових наслідків...
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838



тут ще одне цікаве фото із топами
вніманіє на руки! :)

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... av-353181/
+50грн !
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З нами з: 01.06.14
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