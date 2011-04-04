Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Sashulik написав:як себе поведуть банки з іноземним капіталом наприклад
Цього ніхто не знає. Можна лише версії будувати. Тут все може залежати не лише від позиції певного банка, а законодавчої політики НБУ. Можуть ввести обмеження на видачу готівки, або взагалі заморозити видачу валюти і видавати лише папір. Польот фантазії безмежний...Ви пропонуєте нам пофантазувати? Особисто я все вивів давно з банків.
ТИХИЙ написав:Вчора Yakiv Smolii @YSmolii Мав першу зустріч із Президентом @ZelenskyyUa. Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з #МВФ та важливість незалежності #НБУ. А також - подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності. Змістовно. 20:46 - 24 мая 2019 г.
І вчора Національний банк України 24 травня подав апеляційні скарги на два рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І.В. про скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "Приватбанк" з ринку за участю держави та у справі № 826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії Тріантал Інвестментс ЛТД про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних осіб з ПриватБанком. Тому станом на сьогодні вказані судові рішення не набрали законної сили та не мають жодних правових наслідків... https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
тут ще одне цікаве фото із топами вніманіє на руки!
Одразу видно, що кожний один одного хоче на...пать, сорі за мій хранцуський...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.