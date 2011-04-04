Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
"1111. Банк (філія, відділення) на виконання вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу має забезпечити вжиття заходів, спрямованих на вивчення клієнтів - суб'єктів господарювання, які здійснюють касові операції для подальшого здійснення готівкових розрахунків, з метою спростування або підтвердження підозр щодо здійснення клієнтом фінансових операцій, які містять ознаки фіктивності.
Банк (філія, відділення), застосовуючи ризик-орієнтований підхід, має забезпечити отримання від клієнта - суб'єкта господарювання підтвердних документів [такими документами можуть бути: закупівельний акт; закупівельна відомість; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір; договір поставки; договір транспортування; договір зберігання)], на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки."
Минфин раскопал замшелый банк КЛІРИНГОВИЙ ДІМ (последний пост на форуме был 13.11.16) и раскрутил его на акцию Депозит в гривне на 6 мес под 17,5% + бонус 1,5% от Минфина. Мин.сумма вклада 50К, проценты в конце срока.
================== Депозит на 5 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький) (Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)
140525/26.6 = 5282 USD 140525/27 = 5204 USD 140525/27.6 = 5091 USD 140525/28 = 5018 USD 140525/28.6 = 4913 USD ================== Депозит на 12 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький) (Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)
151782/26.6 = 5706 USD 151782/27 = 56216 USD 151782/27.6 = 5499 USD 151782/28 = 5420 USD 151782/28.6= 5307 USD 151782/29 = 5233 USD 151782/30 = 5059 USD 151782/31 = 4896 USD ================== Облигация на 12 месяца 17.5% округлил (реально +-) Капитализация ежемесячная (как я понял таких капитализаций нету в облигаций, округлим +-)
================== Депозит на 5 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький) (Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)
140525/26.6 = 5282 USD 140525/27 = 5204 USD 140525/27.6 = 5091 USD 140525/28 = 5018 USD 140525/28.6 = 4913 USD ================== Депозит на 12 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький) (Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)
151782/26.6 = 5706 USD 151782/27 = 56216 USD 151782/27.6 = 5499 USD 151782/28 = 5420 USD 151782/28.6= 5307 USD 151782/29 = 5233 USD 151782/30 = 5059 USD 151782/31 = 4896 USD ================== Облигация на 12 месяца 17.5% округлил (реально +-) Капитализация ежемесячная (как я понял таких капитализаций нету в облигаций, округлим +-)
Хороша робота. Будуть критикувати і лупити по дрібницях (особливо - наш друг Долярчик ), але загалом для наглядності - ДУЖЕ навіть !!! Тільки у Вас калькулятор односторонній - умова задачі - зростання курсу після оформлення Депо. Зробіть хоча б на 3-6 місяців зворотній "післяноворічний" калькулятор, коли курс максимальний ... відповідно, прорахуйте зворотні коефіцієнти, якщо зайти в Депо гривневе по курсу 29-30, а через три-шість місяців (березневе і травнево-червневе умовне дно) відкупитись за результатами Депо по курсу 26.5-27.0 для прикладу. От тоді сюди доплюсовуйте отриману на Депо різницю 16.5% . А то ж він у Вас літньо-зимово-депозитно-алогічний виходить. Хоча деяким апологетам вічної гривні може бути корисно, щоб зараз на піврічні не класти до січня ІМХО
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 02 чер, 2019 23:17, всього редагувалось 3 разів.
================== Депозит на 5 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький) (Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)
140525/26.6 = 5282 USD 140525/27 = 5204 USD 140525/27.6 = 5091 USD 140525/28 = 5018 USD 140525/28.6 = 4913 USD ================== Депозит на 12 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький) (Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)
151782/26.6 = 5706 USD 151782/27 = 56216 USD 151782/27.6 = 5499 USD 151782/28 = 5420 USD 151782/28.6= 5307 USD 151782/29 = 5233 USD 151782/30 = 5059 USD 151782/31 = 4896 USD ================== Облигация на 12 месяца 17.5% округлил (реально +-) Капитализация ежемесячная (как я понял таких капитализаций нету в облигаций, округлим +-)
все хорошо? только в последнем примере надо считать c $ 40 000 * курс долара на момент входа , ибо в гривневых ОВГЗ ,насколько я понял, тоже пляшем от $ 40 000 А $40 000 далеко не у всех в этой теме есть
Востаннє редагувалось yama в Нед 02 чер, 2019 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
proftpd66 написав:stas_rst почему не плюсуете? может медалька упадет.
так тут никакого откровения нету, любой с образованием в 3-5 классов может посчитать, вот только веремни ушло на это у вас . А так ... ничего сверх естественного . Да плюсанул ,но за потраченное время, а за медальками это к Василь-Рывне ,он по 100-300 грн готов раздавать что для валютного воротили $10 ?
Востаннє редагувалось yama в Нед 02 чер, 2019 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html