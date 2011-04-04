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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 480481482483>
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 15:53

Re: Байки про банки і не тільки....

"1111. Банк (філія, відділення) на виконання вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу має забезпечити вжиття заходів, спрямованих на вивчення клієнтів - суб'єктів господарювання, які здійснюють касові операції для подальшого здійснення готівкових розрахунків, з метою спростування або підтвердження підозр щодо здійснення клієнтом фінансових операцій, які містять ознаки фіктивності.

Банк (філія, відділення), застосовуючи ризик-орієнтований підхід, має забезпечити отримання від клієнта - суб'єкта господарювання підтвердних документів [такими документами можуть бути: закупівельний акт; закупівельна відомість; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір; договір поставки; договір транспортування; договір зберігання)], на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки."

https://ips.ligazakon.net/document/view/PB19086?an=130
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:43

Минфин раскопал замшелый банк КЛІРИНГОВИЙ ДІМ (последний пост на форуме был 13.11.16) и раскрутил его на акцию :D
Депозит в гривне на 6 мес под 17,5% + бонус 1,5% от Минфина.
Мин.сумма вклада 50К, проценты в конце срока.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 20:54

Давайте Каркулятор бахним?!!!

Берем простые условные 5000$ x на условные 26.6 = 133к грн

==================
Депозит на 3 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)

137465грн прибыль:

138562/26.6 = 5209 USD
138562/27 = 5131 USD
138562/27.6 = 5020 USD
138562/28 = 4948 USD

==================
Депозит на 5 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)

140525/26.6 = 5282 USD
140525/27 = 5204 USD
140525/27.6 = 5091 USD
140525/28 = 5018 USD
140525/28.6 = 4913 USD
==================
Депозит на 12 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)

151782/26.6 = 5706 USD
151782/27 = 56216 USD
151782/27.6 = 5499 USD
151782/28 = 5420 USD
151782/28.6= 5307 USD
151782/29 = 5233 USD
151782/30 = 5059 USD
151782/31 = 4896 USD
==================
Облигация на 12 месяца 17.5% округлил (реально +-) Капитализация ежемесячная (как я понял таких капитализаций нету в облигаций, округлим +-)

158.310грн из 133.000грн

158310/26.6= 5951 USD
158310/27 = 5863 USD
158310/28 = 5653 USD
158310/29 = 5458 USD
158310/30 = 5277 USD
158310/31= 5106 USD
158310/32 = 4947 USD
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 02 чер, 2019 21:13, всього редагувалось 8 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:05

  proftpd66 написав:Давайте Каркулятор бахним?!!!

Берем простые условные 5000$ x на условные 26.6 = 133к грн

==================
Депозит на 3 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)

137465грн прибыль:

138562/26.6 = 5209 USD
138562/27 = 5131 USD
138562/27.6 = 5020 USD
138562/28 = 4948 USD

==================
Депозит на 5 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)

140525/26.6 = 5282 USD
140525/27 = 5204 USD
140525/27.6 = 5091 USD
140525/28 = 5018 USD
140525/28.6 = 4913 USD
==================
Депозит на 12 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)

151782/26.6 = 5706 USD
151782/27 = 56216 USD
151782/27.6 = 5499 USD
151782/28 = 5420 USD
151782/28.6= 5307 USD
151782/29 = 5233 USD
151782/30 = 5059 USD
151782/31 = 4896 USD
==================
Облигация на 12 месяца 17.5% округлил (реально +-) Капитализация ежемесячная (как я понял таких капитализаций нету в облигаций, округлим +-)

158.310грн из 133.000грн

158310/26.6= 5951 USD
158310/27 = 5863 USD
158310/28 = 5653 USD
158310/29 = 5458 USD
158310/30 = 5277 USD
158310/31= 5106 USD
158310/32 = 4947 USD


Хороша робота. Будуть критикувати і лупити по дрібницях (особливо - наш друг Долярчик :) ), але загалом для наглядності - ДУЖЕ навіть !!!
Тільки у Вас калькулятор односторонній - умова задачі - зростання курсу після оформлення Депо.
Зробіть хоча б на 3-6 місяців зворотній "післяноворічний" калькулятор, коли курс максимальний ... відповідно, прорахуйте зворотні коефіцієнти, якщо зайти в Депо гривневе по курсу 29-30, а через три-шість місяців (березневе і травнево-червневе умовне дно) відкупитись за результатами Депо по курсу 26.5-27.0 для прикладу. От тоді сюди доплюсовуйте отриману на Депо різницю 16.5% . А то ж він у Вас літньо-зимово-депозитно-алогічний виходить. Хоча деяким апологетам вічної гривні може бути корисно, щоб зараз на піврічні не класти до січня :) ІМХО
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 02 чер, 2019 23:17, всього редагувалось 3 разів.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:07

stas_rst почему не плюсуете? может медалька упадет.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:12

proftpd66 плюсанув давно з Тапаталка ... може, він не синхронізується
П.С. Один з трьох - мій, перевірив :) навіть мінус 1 поруч стоїть :) може, передумаю :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:17

  proftpd66 написав:Давайте Каркулятор бахним?!!!

Берем простые условные 5000$ x на условные 26.6 = 133к грн

==================
Депозит на 3 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)

137465грн прибыль:

138562/26.6 = 5209 USD
138562/27 = 5131 USD
138562/27.6 = 5020 USD
138562/28 = 4948 USD

==================
Депозит на 5 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)

140525/26.6 = 5282 USD
140525/27 = 5204 USD
140525/27.6 = 5091 USD
140525/28 = 5018 USD
140525/28.6 = 4913 USD
==================
Депозит на 12 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)

151782/26.6 = 5706 USD
151782/27 = 56216 USD
151782/27.6 = 5499 USD
151782/28 = 5420 USD
151782/28.6= 5307 USD
151782/29 = 5233 USD
151782/30 = 5059 USD
151782/31 = 4896 USD
==================
Облигация на 12 месяца 17.5% округлил (реально +-) Капитализация ежемесячная (как я понял таких капитализаций нету в облигаций, округлим +-)

158.310грн из 133.000грн

158310/26.6= 5951 USD
158310/27 = 5863 USD
158310/28 = 5653 USD
158310/29 = 5458 USD
158310/30 = 5277 USD
158310/31= 5106 USD
158310/32 = 4947 USD

все хорошо? только в последнем примере надо считать c $ 40 000 * курс долара на момент входа , ибо в гривневых ОВГЗ ,насколько я понял, тоже пляшем от $ 40 000
А $40 000 далеко не у всех в этой теме есть :lol:
Востаннє редагувалось yama в Нед 02 чер, 2019 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:23

  proftpd66 написав:stas_rst почему не плюсуете? может медалька упадет.

так тут никакого откровения нету, любой с образованием в 3-5 классов может посчитать, вот только веремни ушло на это у вас . А так ... ничего сверх естественного . Да плюсанул ,но за потраченное время, а за медальками это к Василь-Рывне ,он по 100-300 грн готов раздавать :) что для валютного воротили $10 ?
Востаннє редагувалось yama в Нед 02 чер, 2019 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:24

yama от 43к$ если Вы хотите купить у Минфина. На вторичном рынке у брокера нормально. Некоторые банки берут мало, если 100к грн. или от 250грн.

Укргазбанк лояльный, самому интересно какая его комиссия от 100-200к грн? Скорее всего около 1%
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:27

  Вкладчик1234 написав:
  Goodman написав:Вот Вам, совсем не жалко Укрексима. Все ж там лежит да маринуется на Новоричном.
А ведь и Ексим зачухается , в июне пойдет отток.

Он сам себя не жалеет, когда отказывает золотогоршочникам в приёме более 150к на депо без доков

Не отказывает! (из личного опыта)
pret
 
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