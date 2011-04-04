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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 479480481482
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 15:53

Re: Байки про банки і не тільки....

"1111. Банк (філія, відділення) на виконання вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу має забезпечити вжиття заходів, спрямованих на вивчення клієнтів - суб'єктів господарювання, які здійснюють касові операції для подальшого здійснення готівкових розрахунків, з метою спростування або підтвердження підозр щодо здійснення клієнтом фінансових операцій, які містять ознаки фіктивності.

Банк (філія, відділення), застосовуючи ризик-орієнтований підхід, має забезпечити отримання від клієнта - суб'єкта господарювання підтвердних документів [такими документами можуть бути: закупівельний акт; закупівельна відомість; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір; договір поставки; договір транспортування; договір зберігання)], на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки."

https://ips.ligazakon.net/document/view/PB19086?an=130
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:43

Минфин раскопал замшелый банк КЛІРИНГОВИЙ ДІМ (последний пост на форуме был 13.11.16) и раскрутил его на акцию :D
Депозит в гривне на 6 мес под 17,5% + бонус 1,5% от Минфина.
Мин.сумма вклада 50К, проценты в конце срока.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:27

  Вкладчик1234 написав:
  Goodman написав:Вот Вам, совсем не жалко Укрексима. Все ж там лежит да маринуется на Новоричном.
А ведь и Ексим зачухается , в июне пойдет отток.

Он сам себя не жалеет, когда отказывает золотогоршочникам в приёме более 150к на депо без доков

Не отказывает! (из личного опыта)
pret
 
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