Додано: Нед 02 чер, 2019 23:28

proftpd66 написав: yama от 43к$ если Вы хотите купить у Минфина. На вторичном рынке у брокера нормально. Некоторые банки берут мало, если 100к грн. или от 250грн.



Укргазбанк лояльный, самому интересно какая его комиссия от 100-200к грн? Скорее всего около 1% от 43к$ если Вы хотите купить у Минфина. На вторичном рынке у брокера нормально. Некоторые банки берут мало, если 100к грн. или от 250грн.Укргазбанк лояльный, самому интересно какая его комиссия от 100-200к грн? Скорее всего около 1%

то есть вы хотите сказать что можно стартовать через брокера в Укргазбанк с 100 000 грн ?Но в случае " упаси госпади " (с) дефолта вы попрощаетесь со своими деньгами в Облигациях . Или думаете гривневые депо будут отдавать так же не охотно ?P.S. помню мой прадед , как только красные пришли к власти, работал кровельщиком , сделал школу и с ним расплатились как раз ОВГЗ , потом он по рассказам этими ОВГЗ %опу вытер .P.P.S. ну и моего деда, точнее наследников, уже при перестройке поимели " граждане храните деньги в сбергкассе", так вот те тысячи рублей заработанные тяжким трудом превратились в несколько килограмм колбасы , и потом еще Юлька кинула пару килограм колбасы , дед к сожалению уже не дожил до перестройки, но наследники шутку товарища Юмора оценили.Теперь только сейф для долгого срока.