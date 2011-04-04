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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 02 чер, 2019 23:28
proftpd66 написав:yama
от 43к$ если Вы хотите купить у Минфина. На вторичном рынке у брокера нормально. Некоторые банки берут мало, если 100к грн. или от 250грн.
Укргазбанк лояльный, самому интересно какая его комиссия от 100-200к грн? Скорее всего около 1%
то есть вы хотите сказать что можно стартовать через брокера в Укргазбанк с 100 000 грн ?
Но в случае " упаси госпади " (с) дефолта вы попрощаетесь со своими деньгами в Облигациях . Или думаете гривневые депо будут отдавать так же не охотно ?
P.S. помню мой прадед , как только красные пришли к власти, работал кровельщиком , сделал школу и с ним расплатились как раз ОВГЗ , потом он по рассказам этими ОВГЗ %опу вытер .
P.P.S. ну и моего деда, точнее наследников, уже при перестройке поимели " граждане храните деньги в сбергкассе", так вот те тысячи рублей заработанные тяжким трудом превратились в несколько килограмм колбасы , и потом еще Юлька кинула пару килограм колбасы , дед к сожалению уже не дожил до перестройки, но наследники шутку товарища Юмора оценили.
Теперь только сейф для долгого срока.
Востаннє редагувалось yama
в Нед 02 чер, 2019 23:36, всього редагувалось 3 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: Нед 02 чер, 2019 23:30
yama написав: proftpd66 написав:yama
от 43к$ если Вы хотите купить у Минфина. На вторичном рынке у брокера нормально. Некоторые банки берут мало, если 100к грн. или от 250грн.
Укргазбанк лояльный, самому интересно какая его комиссия от 100-200к грн? Скорее всего около 1%
то есть вы хотите сказать что можно стартовать через брокера в Укргазбанк с 100 000 грн ?
Но в случае " упаси госпади " (с) дефолта вы попрощаетесь со своими деньгами в Облигациях . Или думаете гривневые депо будут отдавать так же не охотно ?
во-первых, дефолт по внешним облигациям. Это именно еврооблигации.
во-вторых, купить можно после дефолта. Каркулятор не виноват в дефолте
Востаннє редагувалось proftpd66
в Пон 03 чер, 2019 00:35, всього редагувалось 3 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Нед 02 чер, 2019 23:32
proftpd66 написав: yama написав: proftpd66 написав:yama
от 43к$ если Вы хотите купить у Минфина. На вторичном рынке у брокера нормально. Некоторые банки берут мало, если 100к грн. или от 250грн.
Укргазбанк лояльный, самому интересно какая его комиссия от 100-200к грн? Скорее всего около 1%
то есть вы хотите сказать что можно стартовать через брокера в Укргазбанк с 100 000 грн ?
Но в случае " упаси госпади " (с) дефолта вы попрощаетесь со своими деньгами в Облигациях . Или думаете гривневые депо будут отдавать так же не охотно ?
во-первых, дефолт по внешним облигациям. Это именно еврооблигации.
во-вторых, купить можно после дефолта. Каркулятор не виноват в дефолте
надо изучать глубже... плаваю ...
то есть можно покупать как гривневые облигации внутреннего займа , так и валютные внешнего ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: Нед 02 чер, 2019 23:36
proftpd66 написав: yama написав: proftpd66 написав:yama
от 43к$ если Вы хотите купить у Минфина. На вторичном рынке у брокера нормально. Некоторые банки берут мало, если 100к грн. или от 250грн.
Укргазбанк лояльный, самому интересно какая его комиссия от 100-200к грн? Скорее всего около 1%
то есть вы хотите сказать что можно стартовать через брокера в Укргазбанк с 100 000 грн ?
Но в случае " упаси госпади " (с) дефолта вы попрощаетесь со своими деньгами в Облигациях . Или думаете гривневые депо будут отдавать так же не охотно ?
во-первых, дефолт по внешним облигациям. Это именно еврооблигации.
во-вторых, купить можно после дефолта. Каркулятор не виноват в дефолте
yama написав:
надо изучать глубже... плаваю ...
то есть можно покупать как гривневые облигации внутреннего займа , так и валютные внешнего ?
Охрименко сказал что гривны могут просто напечатать, и суммы не большие и нет доходности 300% годовых как было в 96году в рашке
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Пон 03 чер, 2019 00:23
yama написав:
все хорошо? только в последнем примере надо считать c $ 40 000 * курс долара на момент входа , ибо в гривневых ОВГЗ ,насколько я понял, тоже пляшем от $ 40 000
А $40 000 далеко не у всех в этой теме есть
ОВГЗ у брокера можно брать от 200т. грн
также не все знают, что работа с ОВГЗ подразумевает обязательную декларацию доходов.
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 03 чер, 2019 00:25
sergey_sryvkin написав: yama написав:
все хорошо? только в последнем примере надо считать c $ 40 000 * курс долара на момент входа , ибо в гривневых ОВГЗ ,насколько я понял, тоже пляшем от $ 40 000
А $40 000 далеко не у всех в этой теме есть
ОВГЗ у брокера можно брать от 200т. грн
также не все знают, что работа с ОВГЗ подразумевает обязательную декларацию доходов.
в укргазбанк от 2 лимона
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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