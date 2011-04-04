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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 481482483484>
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:28

  proftpd66 написав:yama от 43к$ если Вы хотите купить у Минфина. На вторичном рынке у брокера нормально. Некоторые банки берут мало, если 100к грн. или от 250грн.

Укргазбанк лояльный, самому интересно какая его комиссия от 100-200к грн? Скорее всего около 1%
то есть вы хотите сказать что можно стартовать через брокера в Укргазбанк с 100 000 грн ?
Но в случае " упаси госпади " (с) дефолта вы попрощаетесь со своими деньгами в Облигациях . Или думаете гривневые депо будут отдавать так же не охотно ?

P.S. помню мой прадед , как только красные пришли к власти, работал кровельщиком , сделал школу и с ним расплатились как раз ОВГЗ , потом он по рассказам этими ОВГЗ %опу вытер .
P.P.S. ну и моего деда, точнее наследников, уже при перестройке поимели " граждане храните деньги в сбергкассе", так вот те тысячи рублей заработанные тяжким трудом превратились в несколько килограмм колбасы , и потом еще Юлька кинула пару килограм колбасы , дед к сожалению уже не дожил до перестройки, но наследники шутку товарища Юмора оценили.
Теперь только сейф для долгого срока.
Востаннє редагувалось yama в Нед 02 чер, 2019 23:36, всього редагувалось 3 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:30

  yama написав:
  proftpd66 написав:yama от 43к$ если Вы хотите купить у Минфина. На вторичном рынке у брокера нормально. Некоторые банки берут мало, если 100к грн. или от 250грн.

Укргазбанк лояльный, самому интересно какая его комиссия от 100-200к грн? Скорее всего около 1%
то есть вы хотите сказать что можно стартовать через брокера в Укргазбанк с 100 000 грн ?
Но в случае " упаси госпади " (с) дефолта вы попрощаетесь со своими деньгами в Облигациях . Или думаете гривневые депо будут отдавать так же не охотно ?


во-первых, дефолт по внешним облигациям. Это именно еврооблигации.
во-вторых, купить можно после дефолта. Каркулятор не виноват в дефолте :mrgreen: :mrgreen:

Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 03 чер, 2019 00:35, всього редагувалось 3 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:32

  proftpd66 написав:
  yama написав:
  proftpd66 написав:yama от 43к$ если Вы хотите купить у Минфина. На вторичном рынке у брокера нормально. Некоторые банки берут мало, если 100к грн. или от 250грн.

Укргазбанк лояльный, самому интересно какая его комиссия от 100-200к грн? Скорее всего около 1%
то есть вы хотите сказать что можно стартовать через брокера в Укргазбанк с 100 000 грн ?
Но в случае " упаси госпади " (с) дефолта вы попрощаетесь со своими деньгами в Облигациях . Или думаете гривневые депо будут отдавать так же не охотно ?


во-первых, дефолт по внешним облигациям. Это именно еврооблигации.
во-вторых, купить можно после дефолта. Каркулятор не виноват в дефолте :mrgreen: :mrgreen:

надо изучать глубже... плаваю ... :oops: то есть можно покупать как гривневые облигации внутреннего займа , так и валютные внешнего ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:36

  proftpd66 написав:
  yama написав:
  proftpd66 написав:yama от 43к$ если Вы хотите купить у Минфина. На вторичном рынке у брокера нормально. Некоторые банки берут мало, если 100к грн. или от 250грн.

Укргазбанк лояльный, самому интересно какая его комиссия от 100-200к грн? Скорее всего около 1%
то есть вы хотите сказать что можно стартовать через брокера в Укргазбанк с 100 000 грн ?
Но в случае " упаси госпади " (с) дефолта вы попрощаетесь со своими деньгами в Облигациях . Или думаете гривневые депо будут отдавать так же не охотно ?


во-первых, дефолт по внешним облигациям. Это именно еврооблигации.
во-вторых, купить можно после дефолта. Каркулятор не виноват в дефолте :mrgreen: :mrgreen:


  yama написав: надо изучать глубже... плаваю ... :oops: то есть можно покупать как гривневые облигации внутреннего займа , так и валютные внешнего ?


Охрименко сказал что гривны могут просто напечатать, и суммы не большие и нет доходности 300% годовых как было в 96году в рашке


https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 00:23

  yama написав:все хорошо? только в последнем примере надо считать c $ 40 000 * курс долара на момент входа , ибо в гривневых ОВГЗ ,насколько я понял, тоже пляшем от $ 40 000
А $40 000 далеко не у всех в этой теме есть :lol:


ОВГЗ у брокера можно брать от 200т. грн

также не все знают, что работа с ОВГЗ подразумевает обязательную декларацию доходов.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 00:25

  sergey_sryvkin написав:
  yama написав:все хорошо? только в последнем примере надо считать c $ 40 000 * курс долара на момент входа , ибо в гривневых ОВГЗ ,насколько я понял, тоже пляшем от $ 40 000
А $40 000 далеко не у всех в этой теме есть :lol:


ОВГЗ у брокера можно брать от 200т. грн

также не все знают, что работа с ОВГЗ подразумевает обязательную декларацию доходов.


в укргазбанк от 2 лимона
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 08:54

  pret написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Goodman написав:Вот Вам, совсем не жалко Укрексима. Все ж там лежит да маринуется на Новоричном.
А ведь и Ексим зачухается , в июне пойдет отток.

Он сам себя не жалеет, когда отказывает золотогоршочникам в приёме более 150к на депо без доков

Не отказывает! (из личного опыта)


Год назад стояли насмерть, пришлось чемодан бумажек собирать. Поменялось чего в королевстве датском?
Scholar
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:33

  Scholar написав:
  pret написав:
  Goodman написав:Вот Вам, совсем не жалко Укрексима. Все ж там лежит да маринуется на Новоричном.
А ведь и Ексим зачухается , в июне пойдет отток.

Не отказывает! (из личного опыта)
Год назад стояли насмерть, пришлось чемодан бумажек собирать. Поменялось чего в королевстве датском?

Это зависит от статуса клиента -- к зарплатникам или к старичкам, которые уже размещались за последние пару лет даже на 10..20К более лояльное отношение. А новичков проверяют в хвост и в гриву :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:49

proftpd66
И еще поправочка - 5000баксов на депо за год дадут +200 долл. Соответственно изменится и порог безубытка.
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 19:18

Промокод от Минфина:
8L1FJGJ

При оформлении бонуса к депозиту можно его указать и получить 50 грн.
l66
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