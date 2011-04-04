Vorlon
Шановному IMPRINTERу дякуйте!
Щодо питання - не цікавився.
Чому Вас зацікавило?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:28
Vorlon
Шановному IMPRINTERу дякуйте!
Щодо питання - не цікавився.
Чому Вас зацікавило?
Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:46
Заяви, запити для отримання інформації
выбрать декабрь 2018 или другой месяц, но не квартал и не год
FF1301802 Запит щодо отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi
А потом уже в ЕК, заполнять запрос
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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