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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 485486487488
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:28

Vorlon
Шановному IMPRINTERу дякуйте! ;)

Щодо питання - не цікавився.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:46

  Vorlon написав:V2
Спасибо. Но я смотрю - там всё изменилось... В том разделе пусто. Но похожее есть в разделе "ЕК для громадян", а там пункт "Запит про суми виплачених доходів". Оно?

Заяви, запити для отримання інформації
выбрать декабрь 2018 или другой месяц, но не квартал и не год
FF1301802 Запит щодо отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi
А потом уже в ЕК, заполнять запрос
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vollena71
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