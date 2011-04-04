Vorlon
Шановному IMPRINTERу дякуйте!
Щодо питання - не цікавився.
Чому Вас зацікавило?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:28
Vorlon
Шановному IMPRINTERу дякуйте!
Щодо питання - не цікавився.
Чому Вас зацікавило?
Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:46
Заяви, запити для отримання інформації
выбрать декабрь 2018 или другой месяц, но не квартал и не год
FF1301802 Запит щодо отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi
А потом уже в ЕК, заполнять запрос
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:39
Вы - депозитный гуру. Вы знаете о депозитах все. Вы или банкир, или сотрудник «Минфина»
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 17:48
НБУ/06.06.2019
Зберіг облікову ставку на рівні 17,5% річних
НБУ/07.06.2019
Залив трьом банкам 6 632,6 млн. грн. рефа під 17,5% річних
Додано: П'ят 07 чер, 2019 17:54
Оказывается, предложение праздничного промо-кода на 200 грн. на e-mail получат не все.
Казалось бы, Минфину следует поощрять наиболее активных участников программы, открывших максимальное число депозитов.
Вместо этого, 200 грн. Минфин дарит только тем, кто на момент праздника (с 03.06 по 17.06.2019) не имеет действующей заявки на бонус.
Выходит, что на свой День рождения Минфин приглашает только тех, кто давным-давно забыл о нем.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 17:55
ТИХИЙ
відомо коли наступний перегляд ставки?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 07 чер, 2019 18:08
Додано: Нед 09 чер, 2019 14:02
згідно з інформацією НБУ,
на 1 травня заборгованість по кредитам рефінансування мали такі банки:
- Приватбанк - 9,3 млрд грн (на 1 квітня - така ж сума);
- Укрексімбанк - 501 млн грн (на 1 квітня боргу не було);
- Кредобанк - 501 млн грн (на 1 квітня боргу не було);
- Південний - 301 млн грн (на 1 квітня боргу не було);
- Радабанк - 38 млн грн (на 1 квітня боргу не було);
- Місто Банк - 25 млн грн (на 1 квітня - 13 млн грн).
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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