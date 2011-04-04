RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 485486487488
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:28

Vorlon
Шановному IMPRINTERу дякуйте! ;)

Щодо питання - не цікавився.
Чому Вас зацікавило?
V2
4
 
Повідомлень: 6083
З нами з: 03.07.09
Подякував: 231 раз.
Подякували: 955 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:46

  Vorlon написав:V2
Спасибо. Но я смотрю - там всё изменилось... В том разделе пусто. Но похожее есть в разделе "ЕК для громадян", а там пункт "Запит про суми виплачених доходів". Оно?

Заяви, запити для отримання інформації
выбрать декабрь 2018 или другой месяц, но не квартал и не год
FF1301802 Запит щодо отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi
А потом уже в ЕК, заполнять запрос
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1988
З нами з: 18.09.13
Подякував: 414 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:39

Вы - депозитный гуру. Вы знаете о депозитах все. Вы или банкир, или сотрудник «Минфина»
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... li-profan/
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28992
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 17:48

НБУ/06.06.2019
Зберіг облікову ставку на рівні 17,5% річних
НБУ/07.06.2019
Залив трьом банкам 6 632,6 млн. грн. рефа під 17,5% річних
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2944
З нами з: 10.10.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 17:54

  lubopytnaya написав:
  Вкладчик1234 написав:Хотелось бы увидеть весь текст (для определения наилучшей стратегии)

Нам виповнилося 5 років
Важко повірити, але за цей час:
- учасниками акції стали вже майже 14 000 користувачів
- було виплачено 13 398 000 гривень бонусів
- розіграно 226 000 гривень
І хоча День народження у нас, ми прагнемо розділити це свято разом з вами. Даруємо 200 гривень за святковий промо-код: EE6AX5Y

Все, що необхідно:
- Вкажіть святковий промо-код в своїй заявці на участь в акції в період 03.06.19-17.06.19
- Відкрийте депозит в обраному банку
- Оформіть підтвердження відкритого депозиту у нас на порталі в тому місяці, в якому був відкритий депозит
- Гарантовано отримайте бонус та +200 гривень

Зверніть увагу, що термін дії промо-коду з 03.06.19 по 17.06.19.
Відкрити і підтвердити депозит у нас на порталі ви можете протягом 30 днів доки діє ваша заявка.

Оказывается, предложение праздничного промо-кода на 200 грн. на e-mail получат не все.
Казалось бы, Минфину следует поощрять наиболее активных участников программы, открывших максимальное число депозитов.
Вместо этого, 200 грн. Минфин дарит только тем, кто на момент праздника (с 03.06 по 17.06.2019) не имеет действующей заявки на бонус.
Выходит, что на свой День рождения Минфин приглашает только тех, кто давным-давно забыл о нем.
John Johnson
 
Повідомлень: 425
З нами з: 07.03.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 17:55

ТИХИЙ

відомо коли наступний перегляд ставки?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5258
З нами з: 01.06.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 18:08

  greenozon написав:ТИХИЙ
відомо коли наступний перегляд ставки?

16-17 липня засідання комітету з монетарної політики;
18 липня засідання Правління з питань монетарної політики.
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2944
З нами з: 10.10.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 14:02

згідно з інформацією НБУ,
на 1 травня заборгованість по кредитам рефінансування мали такі банки:

- Приватбанк - 9,3 млрд грн (на 1 квітня - така ж сума);
- Укрексімбанк - 501 млн грн (на 1 квітня боргу не було);
- Кредобанк - 501 млн грн (на 1 квітня боргу не було);
- Південний - 301 млн грн (на 1 квітня боргу не було);
- Радабанк - 38 млн грн (на 1 квітня боргу не було);
- Місто Банк - 25 млн грн (на 1 квітня - 13 млн грн).
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5258
З нами з: 01.06.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 485486487488
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 209885
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 77463
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 19698
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.