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Vorlon написав:V2 Спасибо. Но я смотрю - там всё изменилось... В том разделе пусто. Но похожее есть в разделе "ЕК для громадян", а там пункт "Запит про суми виплачених доходів". Оно?
Заяви, запити для отримання інформації выбрать декабрь 2018 или другой месяц, но не квартал и не год FF1301802 Запит щодо отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi А потом уже в ЕК, заполнять запрос
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Вкладчик1234 написав:Хотелось бы увидеть весь текст (для определения наилучшей стратегии)
Нам виповнилося 5 років Важко повірити, але за цей час: - учасниками акції стали вже майже 14 000 користувачів - було виплачено 13 398 000 гривень бонусів - розіграно 226 000 гривень І хоча День народження у нас, ми прагнемо розділити це свято разом з вами. Даруємо 200 гривень за святковий промо-код: EE6AX5Y
Все, що необхідно: - Вкажіть святковий промо-код в своїй заявці на участь в акції в період 03.06.19-17.06.19 - Відкрийте депозит в обраному банку - Оформіть підтвердження відкритого депозиту у нас на порталі в тому місяці, в якому був відкритий депозит - Гарантовано отримайте бонус та +200 гривень
Зверніть увагу, що термін дії промо-коду з 03.06.19 по 17.06.19. Відкрити і підтвердити депозит у нас на порталі ви можете протягом 30 днів доки діє ваша заявка.
Оказывается, предложение праздничного промо-кода на 200 грн. на e-mail получат не все. Казалось бы, Минфину следует поощрять наиболее активных участников программы, открывших максимальное число депозитов. Вместо этого, 200 грн. Минфин дарит только тем, кто на момент праздника (с 03.06 по 17.06.2019) не имеет действующей заявки на бонус. Выходит, что на свой День рождения Минфин приглашает только тех, кто давным-давно забыл о нем.
згідно з інформацією НБУ, на 1 травня заборгованість по кредитам рефінансування мали такі банки:
- Приватбанк - 9,3 млрд грн (на 1 квітня - така ж сума); - Укрексімбанк - 501 млн грн (на 1 квітня боргу не було); - Кредобанк - 501 млн грн (на 1 квітня боргу не було); - Південний - 301 млн грн (на 1 квітня боргу не було); - Радабанк - 38 млн грн (на 1 квітня боргу не було); - Місто Банк - 25 млн грн (на 1 квітня - 13 млн грн).
УКРГАЗБАНК ЗБЕРІГ ПЕРШЕ МІСЦЕ ЗА ЗРОСТАННЯМ ДЕПОЗИТІВ
Зі статистики НБУ випливає, що за підсумками січня-квітня найсуттєвіше загальний депозитний портфель (з урахуванням коштів населення, бізнесу, бюджетних організацій) збільшився в Укргазбанку - на 10,7 млрд грн (+16,4%).
У ТОП-5 банків за збільшенням коштів клієнтів увійшли також Ощадбанк (+10,3 млрд грн, або +6,8%), Креді Агріколь (+2,7 млрд грн, або +10,3%), Універсал Банк (+2,3 млрд грн, або +33,1%), Укрексімбанк (+1,65 млрд грн, або +2,1%).
Водночас за перші чотири місяці 2019 року найзначніше депозитний портфель скоротився в Приватбанку (-10,2 млрд грн, або -4,5%), Укрсиббанку (-2,35 млрд грн, або -5,8%), Промінвестбанку (-2,2 млрд грн, або -37,1%), ПУМБ (-1,97 млрд грн, або -4,9%), Сітібанку (-1,9 млрд грн, або -8,5%).
Офіційний курс НБУ на 01.05.2019 був 26,619 грн/дол, на 01.01.2019 - 27,688 грн/дол.