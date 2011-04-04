НБУ часом любить помріяти -
https://news.finance.ua/ua/news/-/45071 ... -ekonomiky
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:01
НБУ часом любить помріяти -
https://news.finance.ua/ua/news/-/45071 ... -ekonomiky
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:09
Коллеги, что сейчас есть вкусного по ставкам по доллару на 6 мес.
Про Конкорд и Альянс знаю.Что есть еще вкусного ?
Живите своим умом!
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