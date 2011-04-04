НБУ часом любить помріяти -
https://news.finance.ua/ua/news/-/45071 ... -ekonomiky
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:01
НБУ часом любить помріяти -
https://news.finance.ua/ua/news/-/45071 ... -ekonomiky
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:09
Коллеги, что сейчас есть вкусного по ставкам по доллару на 6 мес.
Про Конкорд и Альянс знаю.Что есть еще вкусного ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 10 чер, 2019 22:13
я б глянув в бік Рада банку
на півроку - саме то (після держбанків звісно, якщо там під стелю вже)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:07
Сегодня чуть не кинули на 200 грн.
Как оказалось при пересчете вакуумной упаковки 200к, не вложили одну купюру 200грн.
Спасло то, что деньги вносились на депо и были официально пересчитаны в другом банке.
ТРЕБУЙТЕ ПЕРЕСЧЕТА ПРИ ВАС, чтобы ВЫ ВСЕ САМИ ВИДЕЛИ.
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200 тку отдали, раз 20 было услышано слово дуже жаль и перепрошуемо.
Явный косяк банка выдачи, т к бачка была сформирована в другом банке.
Кассир не пересчитывал перед выдачей , а просто выдал вакуум 200к.
Пачку паковали 09-06-2019, кто-то сибе решил компенсировать сверхурочные ИЛИ кассир скинул 200 грн (от скуки) при пересчете. Потерял 25 минут своего времени и 250мл ДП на курсирование между банками.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:22
Яка банка...якщо не секрет?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:29
Поверили вам на слово что не было и вернули. Или банк внесения дал справку что нехватает 200 грн.?
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:32
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