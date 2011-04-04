Додано: Вів 11 чер, 2019 16:07

Сегодня чуть не кинули на 200 грн.

Как оказалось при пересчете вакуумной упаковки 200к, не вложили одну купюру 200грн.

Спасло то, что деньги вносились на депо и были официально пересчитаны в другом банке.

ТРЕБУЙТЕ ПЕРЕСЧЕТА ПРИ ВАС, чтобы ВЫ ВСЕ САМИ ВИДЕЛИ.

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200 тку отдали, раз 20 было услышано слово дуже жаль и перепрошуемо.

Явный косяк банка выдачи, т к бачка была сформирована в другом банке.

Кассир не пересчитывал перед выдачей , а просто выдал вакуум 200к.



Пачку паковали 09-06-2019, кто-то сибе решил компенсировать сверхурочные ИЛИ кассир скинул 200 грн (от скуки) при пересчете. Потерял 25 минут своего времени и 250мл ДП на курсирование между банками.