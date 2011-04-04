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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 487488489490>
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:01

НБУ часом любить помріяти -


https://news.finance.ua/ua/news/-/45071 ... -ekonomiky
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:09

Коллеги, что сейчас есть вкусного по ставкам по доллару на 6 мес.
Про Конкорд и Альянс знаю.Что есть еще вкусного ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:54

zzzzzz
З нормальних - Укрексімбанк та Укргазбанк.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 22:13

  zzzzzz написав:Коллеги, что сейчас есть вкусного по ставкам по доллару на 6 мес.
Про Конкорд и Альянс знаю.Что есть еще вкусного ?


http://far.pp.ua/banks/deposits.html

я б глянув в бік Рада банку
на півроку - саме то (після держбанків звісно, якщо там під стелю вже)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:07

Сегодня чуть не кинули на 200 грн.
Как оказалось при пересчете вакуумной упаковки 200к, не вложили одну купюру 200грн.
Спасло то, что деньги вносились на депо и были официально пересчитаны в другом банке.
ТРЕБУЙТЕ ПЕРЕСЧЕТА ПРИ ВАС, чтобы ВЫ ВСЕ САМИ ВИДЕЛИ.
-----------------------------------------------------
200 тку отдали, раз 20 было услышано слово дуже жаль и перепрошуемо.
Явный косяк банка выдачи, т к бачка была сформирована в другом банке.
Кассир не пересчитывал перед выдачей , а просто выдал вакуум 200к.

Пачку паковали 09-06-2019, кто-то сибе решил компенсировать сверхурочные ИЛИ кассир скинул 200 грн (от скуки) при пересчете. Потерял 25 минут своего времени и 250мл ДП на курсирование между банками.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:22

  Goodman написав:Сегодня чуть не кинули на 200 грн.
Как оказалось при пересчете вакуумной упаковки 200к, не вложили одну купюру 200грн.
Спасло то, что деньги вносились на депо и были официально пересчитаны в другом банке.
ТРЕБУЙТЕ ПЕРЕСЧЕТА ПРИ ВАС, чтобы ВЫ ВСЕ САМИ ВИДЕЛИ.
-----------------------------------------------------
200 тку отдали, раз 20 было услышано слово дуже жаль и перепрошуемо.
Явный косяк банка выдачи, т к бачка была сформирована в другом банке.
Кассир не пересчитывал перед выдачей , а просто выдал вакуум 200к.

Пачку паковали 09-06-2019, кто-то сибе решил компенсировать сверхурочные ИЛИ кассир скинул 200 грн (от скуки) при пересчете. Потерял 25 минут своего времени и 250мл ДП на курсирование между банками.

Яка банка...якщо не секрет?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:29

Поверили вам на слово что не было и вернули. Или банк внесения дал справку что нехватает 200 грн.? :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:32

  zzzzzz написав:Коллеги, что сейчас есть вкусного по ставкам по доллару на 6 мес.
Про Конкорд и Альянс знаю.Что есть еще вкусного ?

Земкапитал от 91 до 180 дней, % 5,50$
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:04

Квесторе_поверніться

Укрсоц, сохранил себе накладку и ленты для истории.
Но судя по процессу - спорно, была младая и ловкая кассирша .
50/50 - либо хотели кинуть меня на 200 при сумме в 200к ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ довложили.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:08

  demichh написав:Поверили вам на слово что не было и вернули. Или банк внесения дал справку что нехватает 200 грн.? :)


Спасло то, что все это большая деревня.
Многие выходцы из Привата и расползлись по всем банкам - звонок Управ завкассой другого банка ( они ведь друзья, вместе бухают на день Банкира) + никому не нужна вонь, тупо замяли. Косяк на косяке.
Кстати обрат связь с НБУ працюе великолепно, кассирша могла и с работы пойти ........
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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