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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 11 чер, 2019 20:22
Goodman
принимающая сторона не могла замутить двухсоточку при пересчете?
а то они так ловко перекидывают бабки из лотка в лоток когда аппарат их не считает.
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mephala
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