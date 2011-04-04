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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 487488489490
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 20:22

Goodman
принимающая сторона не могла замутить двухсоточку при пересчете?
а то они так ловко перекидывают бабки из лотка в лоток когда аппарат их не считает.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:35

  mephala написав:Goodman
принимающая сторона не могла замутить двухсоточку при пересчете?
а то они так ловко перекидывают бабки из лотка в лоток когда аппарат их не считает.


Большое мое мнение - очень могла.
Там фокус был - депо на 185к , а пачка на 200к. По идеи - я тупо отдаю ей пачку в 200к, она мне с кассы вынимает 15К , мы целуемся и расходимся.
Но фокус начался - она разрезает вакуум, достает пачки, рвет одну из них, половинит ее , часть откладывает в КАКОЙ ТО ЛОТОК. Я этого лотка не вижу .
Потом пересчет , не пачками, а гамузом.
Жаль не было видео - отличное наглядное пособие.
Короче - большие суммы нужно готовить самому , давать каждую пачку отдельно и тд и тп. Я прекрасно понимаю ее логику - если я нашел 200к, то и не составит труда мне найти и 200 грн . Отака вот малята справа. Забрать сумму и переложить - целая наука.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 03:09

  zzzzzz написав:Коллеги, что сейчас есть вкусного по ставкам по доллару на 6 мес.
Про Конкорд и Альянс знаю.Что есть еще вкусного ?

Мисто :mrgreen:
5,75% на срок 18 міс. + 5 днів
5,50% на срок 12 міс. + 4 днів
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:19

  lubopytnaya написав:
  zzzzzz написав:Коллеги, что сейчас есть вкусного по ставкам по доллару на 6 мес.
Про Конкорд и Альянс знаю.Что есть еще вкусного ?

Мисто :mrgreen:
5,75% на срок 18 міс. + 5 днів
5,50% на срок 12 міс. + 4 днів


О, спасибки))
Там еще лояльность +0,25% за сумму от 3куе
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:37

  zzzzzz написав:
  lubopytnaya написав:
  zzzzzz написав:Коллеги, что сейчас есть вкусного по ставкам по доллару на 6 мес.
Про Конкорд и Альянс знаю.Что есть еще вкусного ?

Мисто :mrgreen:
5,75% на срок 18 міс. + 5 днів
5,50% на срок 12 міс. + 4 днів


О, спасибки))
Там еще лояльность +0,25% за сумму от 3куе

А які суми в валюті...якщо не секрет ...Ви засовуєте в такі дрібні банки?
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:40

Гривну под фонд, с валютой еще меньше 5-5,5 куе
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:45

По-моему в Мисте риски слишком высоки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:48

  Вкладчик1234 написав:По-моему в Мисте риски слишком высоки


Ага, меня там пока что нет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 487488489490
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