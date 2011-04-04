Goodman
принимающая сторона не могла замутить двухсоточку при пересчете?
а то они так ловко перекидывают бабки из лотка в лоток когда аппарат их не считает.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:22
Goodman
принимающая сторона не могла замутить двухсоточку при пересчете?
а то они так ловко перекидывают бабки из лотка в лоток когда аппарат их не считает.
Додано: Вів 11 чер, 2019 22:35
Большое мое мнение - очень могла.
Там фокус был - депо на 185к , а пачка на 200к. По идеи - я тупо отдаю ей пачку в 200к, она мне с кассы вынимает 15К , мы целуемся и расходимся.
Но фокус начался - она разрезает вакуум, достает пачки, рвет одну из них, половинит ее , часть откладывает в КАКОЙ ТО ЛОТОК. Я этого лотка не вижу .
Потом пересчет , не пачками, а гамузом.
Жаль не было видео - отличное наглядное пособие.
Короче - большие суммы нужно готовить самому , давать каждую пачку отдельно и тд и тп. Я прекрасно понимаю ее логику - если я нашел 200к, то и не составит труда мне найти и 200 грн . Отака вот малята справа. Забрать сумму и переложить - целая наука.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 12 чер, 2019 03:09
Мисто
5,75% на срок 18 міс. + 5 днів
5,50% на срок 12 міс. + 4 днів
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 12 чер, 2019 15:19
О, спасибки))
Там еще лояльность +0,25% за сумму от 3куе
Живите своим умом!
Додано: Сер 12 чер, 2019 15:37
А які суми в валюті...якщо не секрет ...Ви засовуєте в такі дрібні банки?
За Голос...наш голос
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Додано: Сер 12 чер, 2019 15:45
По-моему в Мисте риски слишком высоки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 12 чер, 2019 15:48
Живите своим умом!
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:52
А про Альянс что скажете?
Стоит ли заходить в эту банку?
Додано: Сер 12 чер, 2019 18:02
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