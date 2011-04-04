Додано: Вів 11 чер, 2019 22:35

mephala написав: Goodman

принимающая сторона не могла замутить двухсоточку при пересчете?

а то они так ловко перекидывают бабки из лотка в лоток когда аппарат их не считает. принимающая сторона не могла замутить двухсоточку при пересчете?а то они так ловко перекидывают бабки из лотка в лоток когда аппарат их не считает.

Большое мое мнение - очень могла.Там фокус был - депо на 185к , а пачка на 200к. По идеи - я тупо отдаю ей пачку в 200к, она мне с кассы вынимает 15К , мы целуемся и расходимся.Но фокус начался - она разрезает вакуум, достает пачки, рвет одну из них, половинит ее , часть откладывает в КАКОЙ ТО ЛОТОК. Я этого лотка не вижу .Потом пересчет , не пачками, а гамузом.Жаль не было видео - отличное наглядное пособие.Короче - большие суммы нужно готовить самому , давать каждую пачку отдельно и тд и тп. Я прекрасно понимаю ее логику - если я нашел 200к, то и не составит труда мне найти и 200 грн . Отака вот малята справа. Забрать сумму и переложить - целая наука.