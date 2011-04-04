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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:30
Руки геть від Катерини
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:32
Хороший історичний екскурс.
Але тема ху із банка Альянс сьогодні не розкрита.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 13 чер, 2019 21:36
А что, так никто и не повёлся на акционный депозит в Клиринговом Доме на 6 месяцев под 19%?
17,5%+1,5% от Минфина плюс 200 грн в честь 5-летнего юбилея Минфина.
Ладно, буду первой в списке
И заканчивается этот депо очень удачно - как раз в середине декабря, когда начинаются предновогодние акции
Жадность и Отвага!
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