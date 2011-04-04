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Хороший історичний екскурс. Але тема ху із банка Альянс сьогодні не розкрита.
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Василь-Рівне написав:Украина разместила семилетние еврооблигации на 1 млрд евро Украина 13 июня осуществила выпуск семилетних еврооблигаций в евро под 6,75%, сообщил в Twitter финансовый аналитик ICU Тарас Котович. Он добавил, что объем размещения составляет 1 млрд. «7 лет, годовой купон, 1 млрд евро. Ставка 6.75%. Это не победа, но и не зрада. В сегодняшних условиях это реальная ставка для Украины, но без финансирования из-за рубежа будет еще хуже», — написал он. Котович добавил, что спрос превышал 5.5 млрд евро. Напомним, встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начались 10 июня, road show проходило в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторы сделки — BNP Paribas и Goldman Sachs. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7,125%, затем он был снижен. Как сообщалось, в октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму $2 млрд: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на $750 млн с доходностью 9% и 10-летние евробонды на $1,25 млрд с доходностью 9,75%. В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на $350 млн. https://www.capital.ua/ru/news/128826-u ... z5qkPR90rp
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД