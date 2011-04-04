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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 488489490491
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:30

Руки геть від Катерини
https://minfin.com.ua/2019/06/13/38075208/
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:32

  Bosstone написав:
  ramaz написав:А про Альянс что скажете?
5,25 % по USD с капитализацией
Стоит ли заходить в эту банку?

http://grom-ua.org/node/2784

Хороший історичний екскурс.
Але тема ху із банка Альянс сьогодні не розкрита.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:36

А что, так никто и не повёлся на акционный депозит в Клиринговом Доме на 6 месяцев под 19%?
17,5%+1,5% от Минфина плюс 200 грн в честь 5-летнего юбилея Минфина.

Ладно, буду первой в списке :mrgreen:
И заканчивается этот депо очень удачно - как раз в середине декабря, когда начинаются предновогодние акции :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 05:39

  Василь-Рівне написав:Украина разместила семилетние еврооблигации на 1 млрд евро
Украина 13 июня осуществила выпуск семилетних еврооблигаций в евро под 6,75%, сообщил в Twitter финансовый аналитик ICU Тарас Котович. Он добавил, что объем размещения составляет 1 млрд.
«7 лет, годовой купон, 1 млрд евро. Ставка 6.75%. Это не победа, но и не зрада. В сегодняшних условиях это реальная ставка для Украины, но без финансирования из-за рубежа будет еще хуже», — написал он.
Котович добавил, что спрос превышал 5.5 млрд евро.
Напомним, встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начались 10 июня, road show проходило в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторы сделки — BNP Paribas и Goldman Sachs. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7,125%, затем он был снижен.
Как сообщалось, в октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму $2 млрд: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на $750 млн с доходностью 9% и 10-летние евробонды на $1,25 млрд с доходностью 9,75%. В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на $350 млн. https://www.capital.ua/ru/news/128826-u ... z5qkPR90rp
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:51

У Проминвестбанка, украинской «дочки» ВЭБа, нет коммерческих перспектив, он будет работать как банк плохих долгов, заявил первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев в интервью «РИА Новости».

«Будет работать по модели банка плохих долгов, пока не получим какого-то recovery по всем нашим кредитам», — сообщил Кузовлев.

По его словам, Проминвестбанк все еще платежеспособен, и ему далось реализовать требования к «Украинским железным дорогам», несмотря на политические препятствия. Сейчас украинская «дочка» ВЭБа сокращает свою банковую инфраструктуру и сотрудников, добавил Кузовлев.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/14/06/2019/ ... m=newsfeed
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:25

https://kyivtv.com.ua/stn/item/25110-ki ... yivshchyny

Що це за банк,де онлайн обмін небезпечний?
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