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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:30
Руки геть від Катерини
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:32
Хороший історичний екскурс.
Але тема ху із банка Альянс сьогодні не розкрита.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 13 чер, 2019 21:36
А что, так никто и не повёлся на акционный депозит в Клиринговом Доме на 6 месяцев под 19%?
17,5%+1,5% от Минфина плюс 200 грн в честь 5-летнего юбилея Минфина.
Ладно, буду первой в списке
И заканчивается этот депо очень удачно - как раз в середине декабря, когда начинаются предновогодние акции
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 14 чер, 2019 05:39
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:51
У Проминвестбанка, украинской «дочки» ВЭБа, нет коммерческих перспектив, он будет работать как банк плохих долгов, заявил первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев в интервью «РИА Новости».
«Будет работать по модели банка плохих долгов, пока не получим какого-то recovery по всем нашим кредитам», — сообщил Кузовлев.
По его словам, Проминвестбанк все еще платежеспособен, и ему далось реализовать требования к «Украинским железным дорогам», несмотря на политические препятствия. Сейчас украинская «дочка» ВЭБа сокращает свою банковую инфраструктуру и сотрудников, добавил Кузовлев.
Подробнее на РБК:
Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:25
Що це за банк,де онлайн обмін небезпечний?
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:14
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:49
Re: Байки про банки і не тільки....
Політичні дискусії
Новая голосовалка по парламентским выборам, приглашаю поучаствовать
Додано: Вів 18 чер, 2019 09:27
Re: Байки про банки і не тільки....
Добрий ранок! Підскажіть, будь ласка, знаходжусь у стадії продажу квартири. Гроші будуть зараховуватися на банківський рахунок. У якому банку краще відкрити рахунок. І чи можливо взагалі зробити так, щоб не сплачувати відсоток при зарахуванні грошей чи зняті?
Додано: Вів 18 чер, 2019 10:48
А в каких банках вы обслуживаетесь?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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