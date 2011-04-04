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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 489490491492
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:33

  Stringer написав:
  taya77 написав:Добрий ранок! Підскажіть, будь ласка, знаходжусь у стадії продажу квартири. Гроші будуть зараховуватися на банківський рахунок. У якому банку краще відкрити рахунок. І чи можливо взагалі зробити так, щоб не сплачувати відсоток при зарахуванні грошей чи зняті?

А в каких банках вы обслуживаетесь?


У мене Альфа, Приват, Укргаз. Але якщо потрібно, то модна відкрити рахунок і в іншому.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:47

  taya77 написав:
  Stringer написав:
  taya77 написав:Добрий ранок! Підскажіть, будь ласка, знаходжусь у стадії продажу квартири. Гроші будуть зараховуватися на банківський рахунок. У якому банку краще відкрити рахунок. І чи можливо взагалі зробити так, щоб не сплачувати відсоток при зарахуванні грошей чи зняті?

А в каких банках вы обслуживаетесь?


У мене Альфа, Приват, Укргаз. Але якщо потрібно, то модна відкрити рахунок і в іншому.

Ну Альфа умеет все, шо вам нуна, но есть лимиты
На картсчет Пакетной карты или прям на Сбер, оба 2620ххх
Вам на ветку и сайт Альфы нуна заглянуть, вникнуть в тарифы и фичи :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:13

  taya77 написав:
  Stringer написав:
  taya77 написав:Добрий ранок! Підскажіть, будь ласка, знаходжусь у стадії продажу квартири. Гроші будуть зараховуватися на банківський рахунок. У якому банку краще відкрити рахунок. І чи можливо взагалі зробити так, щоб не сплачувати відсоток при зарахуванні грошей чи зняті?

А в каких банках вы обслуживаетесь?


У мене Альфа, Приват, Укргаз. Але якщо потрібно, то модна відкрити рахунок і в іншому.

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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 08:42

Re: Байки про банки і не тільки....

Stringer,clientage, спасибо за ответы. Пошла на ветку Альфы вникать в тонкости )
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 09:16

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрый день
1) где можно сейчас пристроить доллары на 3-4 месяца (можно со свободным снятием под вменяемый %)
2) Где можно также пристроить гривну на пол-года?
Спасибо
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