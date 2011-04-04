Stringer написав:
А в каких банках вы обслуживаетесь?
У мене Альфа, Приват, Укргаз. Але якщо потрібно, то модна відкрити рахунок і в іншому.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:33
У мене Альфа, Приват, Укргаз. Але якщо потрібно, то модна відкрити рахунок і в іншому.
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:47
Ну Альфа умеет все, шо вам нуна, но есть лимиты
На картсчет Пакетной карты или прям на Сбер, оба 2620ххх
Вам на ветку и сайт Альфы нуна заглянуть, вникнуть в тарифы и фичи
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:13
Альфа полностью подходит под вашу задачу - вход безнала по пакетным картам бесплатно, два раза в месяц снятие налички без комиссии, могут попросить документы подтверждающие происхождение средств, но они, как я понял, у вас есть
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Додано: Вів 18 чер, 2019 20:49
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Додано: Сер 19 чер, 2019 08:42
Re: Байки про банки і не тільки....
Stringer,clientage, спасибо за ответы. Пошла на ветку Альфы вникать в тонкости )
Додано: Чет 20 чер, 2019 07:50
Додано: Чет 20 чер, 2019 09:16
Re: Байки про банки і не тільки....
Добрый день
1) где можно сейчас пристроить доллары на 3-4 месяца (можно со свободным снятием под вменяемый %)
2) Где можно также пристроить гривну на пол-года?
Спасибо
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Додано: Чет 20 чер, 2019 10:46
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