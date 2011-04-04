Додано: Чет 20 чер, 2019 09:16

Добрый день

1) где можно сейчас пристроить доллары на 3-4 месяца (можно со свободным снятием под вменяемый %)

2) Где можно также пристроить гривну на пол-года?

Спасибо

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