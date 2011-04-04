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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 490491492493
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:55

  moniks написав:
  Квесторе_поверніться написав:Руки геть від Катерини
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:This site can’t provide a secure connection
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:27

  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:This site can’t provide a secure connection
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Це мені не допоможе пасквіль на Катерину загрузити.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:53

  rauko_lord написав:всем привет! на сколько на данный момент безопасен в плане валютных депозитов КредиАгриколь? % не интересует, только защищенность вкладов, возможность забрать деньги по требованию и на сколько проблематично взять выписку по истечении полугода (требование для получения ряда документа)


Из живых как по мне то самый надёжный, как и укрсиб. Деньги отдали на след день после заказа, вот внести было геморно. Носил бумаги откуда деньги 3 дня :)
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