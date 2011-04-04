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За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
rauko_lord написав:всем привет! на сколько на данный момент безопасен в плане валютных депозитов КредиАгриколь? % не интересует, только защищенность вкладов, возможность забрать деньги по требованию и на сколько проблематично взять выписку по истечении полугода (требование для получения ряда документа)
Из живых как по мне то самый надёжный, как и укрсиб. Деньги отдали на след день после заказа, вот внести было геморно. Носил бумаги откуда деньги 3 дня
rauko_lord написав:всем привет! на сколько на данный момент безопасен в плане валютных депозитов КредиАгриколь? % не интересует, только защищенность вкладов, возможность забрать деньги по требованию и на сколько проблематично взять выписку по истечении полугода (требование для получения ряда документа)
Из живых как по мне то самый надёжный, как и укрсиб. Деньги отдали на след день после заказа, вот внести было геморно. Носил бумаги откуда деньги 3 дня
Я колись грошi Фонда, ледве забрав через УкрСиб, ходив клянчити 3 дня, віддали пачками по 5 грн. Київ.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
rauko_lord написав:всем привет! на сколько на данный момент безопасен в плане валютных депозитов КредиАгриколь? % не интересует, только защищенность вкладов, возможность забрать деньги по требованию и на сколько проблематично взять выписку по истечении полугода (требование для получения ряда документа)
Из живых как по мне то самый надёжный, как и укрсиб. Деньги отдали на след день после заказа, вот внести было геморно. Носил бумаги откуда деньги 3 дня
Я колись грошi Фонда, ледве забрав через УкрСиб, ходив клянчити 3 дня, віддали пачками по 5 грн. Київ.
PUnder ну вот я айтишник, у меня время от времени появляется определенное количество свободной валюты, которую я хочу докинуть на депозит, может по 200-300 USD, может по 1000, это сильно вызовет проблемы с пополнением?
rauko_lord написав:PUnder ну вот я айтишник, у меня время от времени появляется определенное количество свободной валюты, которую я хочу докинуть на депозит, может по 200-300 USD, может по 1000, это сильно вызовет проблемы с пополнением?
Такі суми не повинні.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
rauko_lord написав:PUnder ну вот я айтишник, у меня время от времени появляется определенное количество свободной валюты, которую я хочу докинуть на депозит, может по 200-300 USD, может по 1000, это сильно вызовет проблемы с пополнением?
Да, очередь в кассу по 20..30мин А мож через ИБ? Но тока в грн пополнять внешкой текущий, потом в ИБ конвертить в валюту и вносить на валютный счет
rauko_lord написав:PUnder ну вот я айтишник, у меня время от времени появляется определенное количество свободной валюты, которую я хочу докинуть на депозит, может по 200-300 USD, может по 1000, это сильно вызовет проблемы с пополнением?
Да, очередь в кассу по 20..30мин
Тогда в тему беседы вопрос: есть кроме Привата банки у которых терминалы/банкоматы принимают валюту?