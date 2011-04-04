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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 491492493494>
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:55

  moniks написав:
  Квесторе_поверніться написав:Руки геть від Катерини
https://minfin.com.ua/2019/06/13/38075208/


Зображення
https://rnbee.ru/2018/05/11/kak-sytnik- ... -rozhkovu/

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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:53

  rauko_lord написав:всем привет! на сколько на данный момент безопасен в плане валютных депозитов КредиАгриколь? % не интересует, только защищенность вкладов, возможность забрать деньги по требованию и на сколько проблематично взять выписку по истечении полугода (требование для получения ряда документа)


Из живых как по мне то самый надёжный, как и укрсиб. Деньги отдали на след день после заказа, вот внести было геморно. Носил бумаги откуда деньги 3 дня :)
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:56

  PUnder написав:
  rauko_lord написав:всем привет! на сколько на данный момент безопасен в плане валютных депозитов КредиАгриколь? % не интересует, только защищенность вкладов, возможность забрать деньги по требованию и на сколько проблематично взять выписку по истечении полугода (требование для получения ряда документа)


Из живых как по мне то самый надёжный, как и укрсиб. Деньги отдали на след день после заказа, вот внести было геморно. Носил бумаги откуда деньги 3 дня :)

Я колись грошi Фонда, ледве забрав через УкрСиб, ходив клянчити 3 дня, віддали пачками по 5 грн. Київ. :shock:
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:06

  flyman написав:
  PUnder написав:
  rauko_lord написав:всем привет! на сколько на данный момент безопасен в плане валютных депозитов КредиАгриколь? % не интересует, только защищенность вкладов, возможность забрать деньги по требованию и на сколько проблематично взять выписку по истечении полугода (требование для получения ряда документа)


Из живых как по мне то самый надёжный, как и укрсиб. Деньги отдали на след день после заказа, вот внести было геморно. Носил бумаги откуда деньги 3 дня :)

Я колись грошi Фонда, ледве забрав через УкрСиб, ходив клянчити 3 дня, віддали пачками по 5 грн. Київ. :shock:

Раз, на раз не приходится! Украіна тоже!
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:51

Банки більше не хочуть радувати вкладників. За останні 2 тижні жодна з невеликих фінустанов не підвищила ставки за депозитами. Зате відразу 3 банки знизили дохідність вкладів у гривні.

«Мінфін» підготував черговий огляд максимальних ставок за депозитами в невеликих банках, чий депозитний портфель на 1 квітня 2019 року складав від 250 млн грн до 999 млн грн.

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... posit_news
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:54

  flyman написав:
  PUnder написав:Я колись грошi Фонда, ледве забрав через УкрСиб, ходив клянчити 3 дня, віддали пачками по 5 грн. Київ. :shock:

По безналу КредиАгриколь в другой банк перевели 200++ без проблем. Ещё до войны было...
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:30

PUnder ну вот я айтишник, у меня время от времени появляется определенное количество свободной валюты, которую я хочу докинуть на депозит, может по 200-300 USD, может по 1000, это сильно вызовет проблемы с пополнением?
rauko_lord
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:11

  rauko_lord написав:PUnder ну вот я айтишник, у меня время от времени появляется определенное количество свободной валюты, которую я хочу докинуть на депозит, может по 200-300 USD, может по 1000, это сильно вызовет проблемы с пополнением?

Такі суми не повинні.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:13

  rauko_lord написав:PUnder ну вот я айтишник, у меня время от времени появляется определенное количество свободной валюты, которую я хочу докинуть на депозит, может по 200-300 USD, может по 1000, это сильно вызовет проблемы с пополнением?

Да, очередь в кассу по 20..30мин :(
А мож через ИБ? Но тока в грн пополнять внешкой текущий, потом в ИБ конвертить в валюту и вносить на валютный счет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:15

  clientage написав:
  rauko_lord написав:PUnder ну вот я айтишник, у меня время от времени появляется определенное количество свободной валюты, которую я хочу докинуть на депозит, может по 200-300 USD, может по 1000, это сильно вызовет проблемы с пополнением?

Да, очередь в кассу по 20..30мин :(

Тогда в тему беседы вопрос: есть кроме Привата банки у которых терминалы/банкоматы принимают валюту?
ramaz
 
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