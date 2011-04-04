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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 491492493494
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:54

  ramaz написав:
  clientage написав:
  rauko_lord написав:PUnder ну вот я айтишник, у меня время от времени появляется определенное количество свободной валюты, которую я хочу докинуть на депозит, может по 200-300 USD, может по 1000, это сильно вызовет проблемы с пополнением?

Да, очередь в кассу по 20..30мин :(

Тогда в тему беседы вопрос: есть кроме Привата банки у которых терминалы/банкоматы принимают валюту?

Пока нет, ждемс
До войны была куча таких банок
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:До войны была куча таких банок

До войны в некоторых банкоматах и снять можно было...
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:05

  ramaz написав:
  clientage написав:До войны была куча таких банок

До войны в некоторых банкоматах и снять можно было...

Ждемс :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 491492493494
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