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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:54
ramaz написав: clientage написав: rauko_lord написав:PUnder
ну вот я айтишник, у меня время от времени появляется определенное количество свободной валюты, которую я хочу докинуть на депозит, может по 200-300 USD, может по 1000, это сильно вызовет проблемы с пополнением?
Да, очередь в кассу по 20..30мин
Тогда в тему беседы вопрос: есть кроме Привата банки у которых терминалы/банкоматы принимают валюту?
Пока нет, ждемс
До войны была куча таких банок
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:05
clientage написав:
До войны была куча таких банок
До войны в некоторых банкоматах и снять можно было...
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:05
ramaz написав: clientage написав:
До войны была куча таких банок
До войны в некоторых банкоматах и снять можно было...
Ждемс
... делайте хоть что-нибудь!
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