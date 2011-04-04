ramaz написав:
Тогда в тему беседы вопрос: есть кроме Привата банки у которых терминалы/банкоматы принимают валюту?
Пока нет, ждемс
До войны была куча таких банок
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:54
Пока нет, ждемс
До войны была куча таких банок
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:05
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:05
Ждемс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:44
Бізнес не повинен подавати декларації про валютні цінності та інше майно, що знаходиться за межами України, після набрання чинності 7 лютого 2019 року Законом України "Про валюту і валютні операції".
Незважаючи на скасування у лютому 2019 року вимоги подавати декларації, бізнес продовжує це робити. Тому Національний банк ще раз звертає увагу бізнесу, що декларування валютних цінностей та іншого закордонного майна скасоване!
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