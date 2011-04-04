Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:32

Чисто для информации:Банки остались без денег россиян: Приток вкладов рухнул до нуляРека денег населения, которая уверенно текла на счета российских банков и служила источником дешевого и надежного финансирования для банковской системы, резко пересохла.Приток вкладов в российские кредитные организации в мае остановился, сообщил ЦБ РФ в среду. По итогам месяца общий объем депозитов физлиц даже незначительно сократился - на 0,1% (28,8 млрд рублей), следует из статистики регулятора.Потери понесли прежде всего крупные банки из топ-20, которые ЦБ относит к «системно значимым кредитным организациям» (СЗКО): их ресурсная база в виде сбережений граждан сократилась за месяц на 0,2%.Несмотря на стабилизацию курса рубля, который полностью отыграл санкционный провал лета 2018 года и вернулся к отметкам около 64 рублей за доллар, именно рублевые вклады потеряли привлекательность для клиентов.Их объем за месяц упал на 0,3% (68,1 млрд рублей), тогда как валютные депозиты продолжили расти.В мае физлица пополнили валютные счета еще на 0,5%, или 470 млн долларов. С начала года прирост достиг 7,6%, или 6,7 млрд долларов. В пересчете по текущему курсу (428 млрд рублей) это на 14% больше, чем пришло на рублевые депозиты (372 млрд рублей).Доля валютных вкладов за месяц выросла с 21,1% до 21,3%, отмечает ЦБ.Интерес к рублевым счетам обнулился даже несмотря на то, что средневзвешенная ставка в мае (6,9% годовых) на 1,1 процентного пункта превышала уровень годичной давности.Причина, по которой сжимается ресурсная база банковской системы, - это падение доходов населения, не оставляющее людям возможностей сберегать, писали в марте аналитики Альфа-банка.Похожая тенденция начала проявляться еще в прошлом году: хотя ЦБ оценил приток денег на розничные депозиты в 1,7 триллиона рублей, на деле две трети этой суммы - 1,1 триллиона - пришлось на капитализацию процентов, то есть деньги, которые банки сами начислили клиентам-вкладчикам.Еще около 300 млрд могло прийти на счета в результате конвертации валютных депозитов в рубли.Действительно новых денег в системе появилось лишь 300 млрд рублей. Это минимальный за 4 года показатель, который втрое ниже цифры за 2017 год, и вдвое меньше - чем в 2016-м, подчитали в Альфа-банке.Статистика ЦБ подтверждает: по итогам 2018 года россияне отправили на сбережения всего 2,5% своих доходов - минимум более чем за 20 лет, хотя еще год назад могли позволить себе «отложить» втрое больше (8,5%).Каких либо предпосылок, что положение дел изменится в 2019 году, не просматривается, отмечают в Альфа-банке: прирост рублевых депозитов будет по-прежнему опираться на капитализацию процентов, поскольку электрольный цикл закончен, и необходимости повышать зарплаты бюджетникам больше нет.