ramaz написав:
Тогда в тему беседы вопрос: есть кроме Привата банки у которых терминалы/банкоматы принимают валюту?
Пока нет, ждемс
До войны была куча таких банок
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:54
Пока нет, ждемс
До войны была куча таких банок
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:05
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:05
Ждемс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:44
Бізнес не повинен подавати декларації про валютні цінності та інше майно, що знаходиться за межами України, після набрання чинності 7 лютого 2019 року Законом України "Про валюту і валютні операції".
Незважаючи на скасування у лютому 2019 року вимоги подавати декларації, бізнес продовжує це робити. Тому Національний банк ще раз звертає увагу бізнесу, що декларування валютних цінностей та іншого закордонного майна скасоване!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:32
Чисто для информации:
Банки остались без денег россиян: Приток вкладов рухнул до нуля
Река денег населения, которая уверенно текла на счета российских банков и служила источником дешевого и надежного финансирования для банковской системы, резко пересохла.
Приток вкладов в российские кредитные организации в мае остановился, сообщил ЦБ РФ в среду. По итогам месяца общий объем депозитов физлиц даже незначительно сократился - на 0,1% (28,8 млрд рублей), следует из статистики регулятора.
Потери понесли прежде всего крупные банки из топ-20, которые ЦБ относит к «системно значимым кредитным организациям» (СЗКО): их ресурсная база в виде сбережений граждан сократилась за месяц на 0,2%.
Несмотря на стабилизацию курса рубля, который полностью отыграл санкционный провал лета 2018 года и вернулся к отметкам около 64 рублей за доллар, именно рублевые вклады потеряли привлекательность для клиентов.
Их объем за месяц упал на 0,3% (68,1 млрд рублей), тогда как валютные депозиты продолжили расти.
В мае физлица пополнили валютные счета еще на 0,5%, или 470 млн долларов. С начала года прирост достиг 7,6%, или 6,7 млрд долларов. В пересчете по текущему курсу (428 млрд рублей) это на 14% больше, чем пришло на рублевые депозиты (372 млрд рублей).
Доля валютных вкладов за месяц выросла с 21,1% до 21,3%, отмечает ЦБ.
Интерес к рублевым счетам обнулился даже несмотря на то, что средневзвешенная ставка в мае (6,9% годовых) на 1,1 процентного пункта превышала уровень годичной давности.
Причина, по которой сжимается ресурсная база банковской системы, - это падение доходов населения, не оставляющее людям возможностей сберегать, писали в марте аналитики Альфа-банка.
Похожая тенденция начала проявляться еще в прошлом году: хотя ЦБ оценил приток денег на розничные депозиты в 1,7 триллиона рублей, на деле две трети этой суммы - 1,1 триллиона - пришлось на капитализацию процентов, то есть деньги, которые банки сами начислили клиентам-вкладчикам.
Еще около 300 млрд могло прийти на счета в результате конвертации валютных депозитов в рубли.
Действительно новых денег в системе появилось лишь 300 млрд рублей. Это минимальный за 4 года показатель, который втрое ниже цифры за 2017 год, и вдвое меньше - чем в 2016-м, подчитали в Альфа-банке.
Статистика ЦБ подтверждает: по итогам 2018 года россияне отправили на сбережения всего 2,5% своих доходов - минимум более чем за 20 лет, хотя еще год назад могли позволить себе «отложить» втрое больше (8,5%).
Каких либо предпосылок, что положение дел изменится в 2019 году, не просматривается, отмечают в Альфа-банке: прирост рублевых депозитов будет по-прежнему опираться на капитализацию процентов, поскольку электрольный цикл закончен, и необходимости повышать зарплаты бюджетникам больше нет.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:33
НБУ готує пакет заходів для боротьби з доларизацією.
Якою буде наша відповідь: горщики і біткоїни?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:53
Re: Байки про банки і не тільки....
если процент по депошкам упадет тотально по всем банкам ниже 2% то доля гривневых депо ИМХО возрастет.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:03
Re: Байки про банки і не тільки....
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 22 чер, 2019 08:38
Нерезы идут активно в ОВДП...физики уже месяц на паузе стоят....ссыкотно )))
Живите своим умом!
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