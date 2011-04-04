Це нереально, інфляція біля 10%. Біля цієї цифри втриматися б.
УРЯДГРОЙСМАНА щедро гривню перед виборами ПреЗедента роздавав.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 22 чер, 2019 17:45
Re: Байки про банки і не тільки....
Це нереально, інфляція біля 10%. Біля цієї цифри втриматися б.
УРЯДГРОЙСМАНА щедро гривню перед виборами ПреЗедента роздавав.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:23
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа, Ваше мнение
Пришла гривна под фонд. Положить на депо на полгода в гривне? Или перевести в доллары? и тоже на полгода на депо
Как бы вы поступили?
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