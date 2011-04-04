Це нереально, інфляція біля 10%. Біля цієї цифри втриматися б.
УРЯДГРОЙСМАНА щедро гривню перед виборами ПреЗедента роздавав.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 22 чер, 2019 17:45
Re: Байки про банки і не тільки....
Це нереально, інфляція біля 10%. Біля цієї цифри втриматися б.
УРЯДГРОЙСМАНА щедро гривню перед виборами ПреЗедента роздавав.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:23
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа, Ваше мнение
Пришла гривна под фонд. Положить на депо на полгода в гривне? Или перевести в доллары? и тоже на полгода на депо
Как бы вы поступили?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:48
Я б на рік поклав, якщо б вважав, що зможу відкупитись наступного літа за курсом нижче 30.11, бо саме стільки вартуватиме від сьогодні 26.30 + 18%*0.805, звісно якщо можете з таким профітом розміститися.
З іншого боку валютний кошик ніхто не відміняв, диверсифікація завжди важлива. Тож рішення має бути цілком Вашим...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:16
Нашел Мегабанк на год под 17,5% с ежемес. выплатой.
Как у него дела? Какие еще есть более-менее надежные места?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:17
на полгода доллар (осень-зима наибольшие риски дефицита валюты и девальвации)
на год лучше в гривне под 18%
(все ставки здесь
девальвация свыше 15% маловероятная. Если таковая будет вклад под 18% на 95% покроет убытки, а не будет - весь проффит ваш. Полугодовой депозит в гривне покрывает только 7%-тную девальвацию что делает этот инструмент рисковым.
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:33
Маю там же під 18.5% розточок, та не без проблем насаджав у А-банці під 18% наразі, Місто-банк не рекомендую взагалі. Хоч і перелічені теж доволі ризикові банки. Обирайте на свій смак, та за буйки фонда не запливайте.
Нещодавно здається 18% у Моні намалювалося, проте не певен, нехай виправлять, якщо помиляюсь...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:56
Re: Байки про банки і не тільки....
А что скажете о банке СИЧ на год под 17,5 с ежемес. выплатой с бонусом от Минфина, естественно
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
|