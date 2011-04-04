Додано: Пон 24 чер, 2019 11:23

Господа, Ваше мнение

Пришла гривна под фонд. Положить на депо на полгода в гривне? Или перевести в доллары? и тоже на полгода на депо

Как бы вы поступили?

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