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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:14
lubopytnaya написав: Алексей77 написав:
Нашел Мегабанк на год под 17,5% с ежемес. выплатой.
Какие еще есть более-менее надежные места?
Если сумма до 200К грн, то все места одинаково надежны
С ежемесячной выплатой:Зем.Капитал
: 18,5%, с пополнениемАгропросперис
: 17,5%, если сумма от 100К, то 17,8% + бонус МинфинаФорвард
: 17,75%, с пополнениемМисто
: 17,5%, с пополнениемКИБ
: 17,5%, с пополнениемУниверсал
: 17,5%, с пополнением + бонус МинфинаАльянс
: 17,5% + бонус МинфинаИдея
: 17,5%Січ
: 17,5% + бонус МинфинаRwS bank
: 17,5%
Вклади на рік?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 17:33
Квесторе_поверніться написав:
Вклади на рік?
Все на год, кроме Мисто - там на 8 месяцев 17,5%
Жадность и Отвага!
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