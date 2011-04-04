Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Алексей77 написав:Нашел Мегабанк на год под 17,5% с ежемес. выплатой. Какие еще есть более-менее надежные места?
Если сумма до 200К грн, то все места одинаково надежны
С ежемесячной выплатой: Зем.Капитал: 18,5%, с пополнением Агропросперис: 17,5%, если сумма от 100К, то 17,8% + бонус Минфина Форвард: 17,75%, с пополнением Мисто: 17,5%, с пополнением КИБ: 17,5%, с пополнением Универсал: 17,5%, с пополнением + бонус Минфина Альянс: 17,5% + бонус Минфина Идея: 17,5% Січ: 17,5% + бонус Минфина RwS bank: 17,5%
Вклади на рік?
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:в Альянсі 18% на 450 днів
Но Алексей77 спрашивал сроком на год, поэтому я только годовые вклады привела в пример. В перечисленных мною банках есть и более длинные сроки.
Класний список від 17,5% на рік...от тільки в наших краях 4 банки з 10 немає.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.