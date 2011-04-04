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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 493494495496
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:14

  lubopytnaya написав:
  Алексей77 написав:Нашел Мегабанк на год под 17,5% с ежемес. выплатой.
Какие еще есть более-менее надежные места?

Если сумма до 200К грн, то все места одинаково надежны :D

С ежемесячной выплатой:
Зем.Капитал: 18,5%, с пополнением
Агропросперис: 17,5%, если сумма от 100К, то 17,8% + бонус Минфина
Форвард: 17,75%, с пополнением
Мисто: 17,5%, с пополнением
КИБ: 17,5%, с пополнением
Универсал: 17,5%, с пополнением + бонус Минфина
Альянс: 17,5% + бонус Минфина
Идея: 17,5%
Січ: 17,5% + бонус Минфина
RwS bank: 17,5%

Вклади на рік?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:33

  Квесторе_поверніться написав:Вклади на рік?

Все на год, кроме Мисто - там на 8 месяцев 17,5%
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:45

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вклади на рік?

Все на год, кроме Мисто - там на 8 месяцев 17,5%

Глянув сюди
https://bankalliance.ua/interest_rates
в Альянсі 18% на 450 днів, виплата щомісячно + Бонус Мінфіна+ 40,25 за промокод від кума (див підпис).
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:43

  Квесторе_поверніться написав:в Альянсі 18% на 450 днів

Но Алексей77 спрашивал сроком на год, поэтому я только годовые вклады привела в пример.
В перечисленных мною банках есть и более длинные сроки.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:02

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:в Альянсі 18% на 450 днів

Но Алексей77 спрашивал сроком на год, поэтому я только годовые вклады привела в пример.
В перечисленных мною банках есть и более длинные сроки.

Класний список від 17,5% на рік...от тільки в наших краях 4 банки з 10 немає.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:19

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:в Альянсі 18% на 450 днів

Но Алексей77 спрашивал сроком на год, поэтому я только годовые вклады привела в пример.
В перечисленных мною банках есть и более длинные сроки.

Класний список від 17,5% на рік...от тільки в наших краях 4 банки з 10 немає.

То Вам ще й везе, бо в нас наприклад зі списку є лише двоє, одне з них Місто, котре обісралося в нашому місті, вибачте за тавтологію та грубість.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:зі списку є лише двоє, одне з них Місто,

Схід відстає від Заходу в 3 рази по можливості вкластися від 17,5%.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:11

  lubopytnaya написав:
  Алексей77 написав:Нашел Мегабанк на год под 17,5% с ежемес. выплатой.
Какие еще есть более-менее надежные места?

Если сумма до 200К грн, то все места одинаково надежны :D

С ежемесячной выплатой:
Зем.Капитал: 18,5%, с пополнением
Агропросперис: 17,5%, если сумма от 100К, то 17,8% + бонус Минфина
Форвард: 17,75%, с пополнением
Мисто: 17,5%, с пополнением
КИБ: 17,5%, с пополнением
Универсал: 17,5%, с пополнением + бонус Минфина
Альянс: 17,5% + бонус Минфина
Идея: 17,5%
Січ: 17,5% + бонус Минфина
RwS bank: 17,5%



Дуже гарний список, мадам Любопитная
я від себе додам ще Кредо (18% але без ++)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:48

Re: Байки про банки і не тільки....

З Кредо не так все просто, вже нема на рік 18% лиш 17%. Також для таких відсотків трeба мати VIP пакет.
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:58

slasva

все вірно!
але його легко підтримувати в "безкоштовному режимі"
в документі пакету в зносках є розписано як цього досягнути.

2) на рік на днях забрали 18, зате залишили на менші терміни
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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