|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:36
"Тож необхідність введення в обіг банкноти нового найвищого номіналу назріла досить давно. Після появи в обігу банкноти номіналом 1000 гривень середньомісячна заробітна плата буде розмінюватися дев’ятьма банкнотами найвищого номіналу, і це буде набагато зручніше, ніж зараз", – наголосив Голова Національного банку.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:44
"Монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 01 жовтня 2019 року.
Також з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом."
А почему ничего не написали про судьбу монеты номиналом 10 копеек?
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:49
Re: Байки про банки і не тільки....
Все логічно, ціни м.б. кратні 10коп, 25 випадає
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:50
Re: Байки про банки і не тільки....
Их пока оставляют, т.к. цены будут выровнены с точностью до 10коп. Т.е. 10коп эт новая копейка. Ждемс появления монетки в 20коп вместо 25коп
... делайте хоть что-нибудь!
|